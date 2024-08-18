Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів.

12 бригада спеціального призначення "Азов" показала бойову платформу "Лють 2.0".

Як повідомляють у пресслужбі "Азову", ця платформа перебуває на озброєнні бригади. Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту.

"Лють 2.0" виконує два основні завдання на полі бою:

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вогнева підтримка піхоти;

розвідка поля бою на небезпечних ділянках.

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", - зазначили у бригаді.

"Лють 2.0"

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року вперше показали українського бойового робота "Лють". Він вже пройшов польові випробування. Машиною можна керувати дистанційно.

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, розробка має танковий кулемет, оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.

"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", - зазначає Федоров у своєму Telegram-каналі.

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