Чому так складно знищити пускові, з яких росіяни запускають 'Циркони': пояснення експерта

Він зазначив, що у росіян "Бастіонів" небагато.

Росіяни передислокували частину пускових "Бастіон" із ракетами "Циркон" з Криму ближче до кордону - у Курську область. Але це не є суттєвою загрозою для України, а лише зміна тактики ворога. Про це в коментарі УНІАН заявив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві.

"Не залежить від того, звідки запускають. Це залежить від побудови протиповітряної оборони. Ми вже здійснювали перехоплення ракет "Кинджал", які запускалися зі сходу, а не з півдня. Відповідно, ми готові до такої загрози. Щодо короткого часу підльоту, то будь-яка гіперзвукова ракета має короткий час проміжку для перехоплення в зоні відповідальності систем, які можуть це робити. Тому, в принципі, це не є загрозою, а лише просто зміна тактики з боку ворога щодо застосування", - сказав він.

Експерт не виключає можливості запуску даних засобів ураження і з Криму, і з Курської області, але, на його думку, передислокація на східні кордони таких засобів вказує на неможливість захистити їх на території тимчасово окупованого Криму, тому що останнім часом ми активно вибиваємо ворожу систему протиповітряної оборони на півострові.

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"Вже з'являється перша інформація про застосування нашої авіації проти російської авіації, тобто ми кажемо про те, що ми вже вступаємо в повітряні бої. Відповідно, це вказує на те, що ворог намагається диверсифікувати ризики щодо втрати пускових установок, вони є важливими, росіяни мають обмежену кількість пускових саме для цих ракет", - пояснив Храпчинський.

Він також розповів, що "Циркони" виробляються в Підмосков'ї, тому, відповідно, у росіян спрощується логістика по доставці цих ракет до пускових рубежів.

"А "Бастіон" - це комплекс, який запускає ракети "Циркон" і "Онікс". "Онікс" - це стара радянська ракета. "Циркон" - це її модифікація. Чи багато у росіян таких комплексів? Не можу назвати кількість, але небагато", - зауважив експерт.

Крім того, він зазначив, що Силам оборони складно уразити такі установки, тому що вони працюють по заздалегідь спланованому сценарію, тобто: виїжджають на відповідну точку, відстрілюються і одразу ж повертаються.

"Тому тут потрібно казати про розлогу систему розвідки, яка б дозволила передбачати, можливо, виїзд і відповідно пуски цих ракет", - резюмував Храпчинський.

Передислокація "Бастіонів": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 червня російські окупанти атакували Україну ракетами "Циркон"/"Онікс". Зокрема, ворог атакував з Курської області Росії.

Україна може збивати російські ракети "Циркон", які летять по балістичній траєкторії, але для цього не завжди є відповідні засоби.

Так, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що в Україні дефіцит зенітних керованих ракет до систем Patriot, які спроможні перехоплювати балістику.

За його словами, ракети "Циркон" проектувалися як протикорабельна ракета, і, попри розхвалювання Путіна, до гіперзвукової вона не дотягує, але має велику швидкість – до 10 Махів. І таким чином, піднімаючись на висоту понад 40 км, ракета на великій швидкості, бо там розріджене повітря, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета.

При цьому додав, що в тому і складність, бо балістику збиває "Петріот", ракет до якого не вистачає. За його словами, раніше ворог їх запускав з Криму, а зараз вже з північного напряму, бо береговий комплекс "Бастіон" може бути мобільним і застосовуватися в різних регіонах.

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