До експерименту готувалися кілька років.

Безпілотник MQ-25 компанії Boeing вперше в історії заправив у повітрі літак-винищувач ВМС США.

Про це повідомляється на сайті компанія.

Випробувальний політ з дозаправкою провели 4 червня.

В ході польоту тестова модель безпілотника MQ-25 висунула шланг, до якого приєднався винищувач F/A-18, і перекачала паливо в баки літака.

Повідомляється, що під час дозаправки повітряні судна перебували на відстані близько 6 метрів. До успішного виконання цього завдання безпілотник здійснив 25 тестових польотів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, це перший подібний експеримент. Готувалися до нього кілька років, витратили майже 10 мільярдів доларів.

«Після успішної дозаправки випробування тепер переходить на фінішну пряму», – йдеться в сюжеті.

Зазначається, що через три роки кілька таких безпілотників повинні отримати Військово-морські сили США.

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Автор: Катерина Шварц