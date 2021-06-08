Безпілотник MQ-25 компанії Boeing вперше в історії заправив у повітрі літак-винищувач ВМС США.
Про це повідомляється на сайті компанія.
Випробувальний політ з дозаправкою провели 4 червня.
В ході польоту тестова модель безпілотника MQ-25 висунула шланг, до якого приєднався винищувач F/A-18, і перекачала паливо в баки літака.
Повідомляється, що під час дозаправки повітряні судна перебували на відстані близько 6 метрів. До успішного виконання цього завдання безпілотник здійснив 25 тестових польотів.
Як йдеться у сюжеті ТСН, це перший подібний експеримент. Готувалися до нього кілька років, витратили майже 10 мільярдів доларів.
«Після успішної дозаправки випробування тепер переходить на фінішну пряму», – йдеться в сюжеті.
Зазначається, що через три роки кілька таких безпілотників повинні отримати Військово-морські сили США.
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