За його словами, вплив спірних боєприпасів на гуманітарну ситуацію буде мінімальним.

Касетні боєприпаси допоможуть прискорити темп українського контрнаступу, зберігши тисячі життів, попри суперечки щодо доцільності їхнього постачання.

Таку думку висловив спеціальним представник з контролю над озброєннями часів президентства Трампа, екс-помічник генерального секретаря НАТО при президенті Джорджі Буші, старший науковий співробітник Інституту Гудзона Маршалл Біллінгслі у статті для Daily Mail.

Експерт зауважив, що після місяців вагань і зволікань президент Джо Байден нарешті схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Схоже, він розумів, що це рішення викличе гостру критику. Його критикували не тільки політики, але й ЗМІ.

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"Це не та зброя, яку повинна поширювати нація, що має владу та вплив, як Сполучені Штати", — писала New York Times. Втім, Біллінгслі вважає критику нісенітницею.

"Без сумніву, касетні боєприпаси США, які також називають "удосконаленими звичайними боєприпасами подвійного призначення" (DPICM), є смертоносною зброєю. Ці артилерійські снаряди розсіюють приблизно 88 бомб, кожна з яких призначена для вибуху над землею, поширюючи ""талевий дощ" осколків на широку територію. Але дуже мала частина цих суббоєприпасів може не здетонувати. Ці суббоєприпаси можуть роками лежати, як бомби уповільненої дії, погрожуючи вибухнути під шиною водія, який нічого не підозрює, або під ногою дитини. Це жахлива можливість. Однак майбутній ризик не можна розглядати окремо від того факту, що українці борються за своє життя прямо зараз", - пише експерт.

Одна з причин рішення про постачання касетних боєприпасів полягає в тому, що український контрнаступ не просувається так швидко, як очікувалося. Країна вичерпує свій найбільший ресурс – її людей, які майже півтора року страждають від неспровокованої та безжальної війни Росії.

Без касетних боєприпасів Україна була змушена витрачати життя та стріляти більшою кількістю своїх артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, що закінчуються. А Сполучені Штати та союзники поки що не мають промислової бази, щоб задовольнити український попит на ці снаряди. Натомість у США є мільйони накопичених DPICM.

"Ця зброя є високоефективною для очищення траншей і вкопаних позицій, які є тим самим типом укріплень, які росіяни використовують, щоб зупинити просування українців", - пише експерт.

Він додав, що Байден покладається на правильність рішення українського уряду щодо типів озброєнь, які необхідні армії для захисту цивільного населення та деокупації земель. Проте все це не завадило головним генералам і прихильникам роззброєння кричати про гуманітарні наслідки його рішення.

"Знову ж таки, вони ігнорують непідробні факти. Україна вже стикається з великою проблемою боєприпасів, що не розірвалися. Росія застосовує власні касетні боєприпаси, які мають коефіцієнт "несправності" до 40%, по всій Україні. У мережі ширяться фотографії залізної гори з тисяч витрачених російських снарядів за межами міста Харкова. Крім того, Росія встановлює міни та міни-пастки, щоб вбивати фермерів та інших мирних жителів, а також воїнів Збройних сил України", - пише експерт.

Аналітик припустив, що американські DPICM, які мають коефіцієнт "несправності" нижце 2,35%, не впливатимуть значно на загальну картиру гуманітарної катастрофи. Зрештою, жодних юридичних перешкод для рішення Байдена немає.

"Ні Сполучені Штати, ні Україна, ні будь-який із наших союзників по НАТО, що межують з Росією (окрім Литви), не приєдналися до Конвенції про касетні боєприпаси, яка набула чинності в 2010 році. Також не приєдналися багато країн Азії, включаючи Тайвань, Південну Корею, Індію і В'єтнам. Умови цього доброзичливого договору ставили під загрозу небезпеку наших військових, наших союзників або України в разі російського (або, для Тайваню, китайського) вторгнення", - зауважив Біллінгслі.

Обґрунтування США було простим: DPICM було розроблено з урахуванням радянської піхотної тактики "людської хвилі". І саме це відбувається сьогодні. Росія кидає у м'ясорубку тисячі і тисячі людей, не турбуючись про їхні життя.

"Постачання цих боєприпасів Україні є безпрограшним. Якщо ця спеціально створена зброя приведе війну до швидшого завершення, воно того варте. Це рішення компенсує загрозливий дефіцит артилерії та виграє час для нашої оборонної промисловості для збільшення виробництва 155-мм снарядів", - зазначив експерт.

За його словами, США все одно збиралися "демілітаризувати" або знищити ці боєприпаси. Надання їх Україні економить американським платникам податків десятки, а то й сотні мільйонів доларів.

"Президент Зеленський добре знає, як писав китайський військовий стратег і філософ Сунь Цзи: "Ніколи не було тривалої війни, від якої б країна виграла". Настав час неслухняним спостерігачам за цією війною визнати те саме", - підсумував Біллінгслі.

Касетні боєприпаси для України

Україна запитувала касетні боєприпаси у партнерів, але довгий час їй відмовляли. Причина полягає у тому, що існує відповідна конвенція з касетних боєприпасів від 2008 року. Україна, США і Росія її не підписували.

На початку липня 2023 року США оголосили про виділення для України пакету військової допомоги, до якого увійшли касетні снаряди.

13 липня, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Україна отримала обіцяні касетні боєприпаси.

14 липня 2023 року в Пентагоні підтвердили надання Україні касетних боєприпасів.

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