У відомстві не стали уточнювати, чи українські військові встигли застосувати їх на полі бою.

Сполучені Штати підтвердили відправку касетних боєприпасів, обіцяних у новому пакеті військової допомоги, до України. Водночас розкривати деталі Штати не поспішають.

Інформацію про надання касетних снарядів підтвердив на брифінгу директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс. Про це пише AP. Він заявив, що Україна вже отримала обіцяні боєприпаси.

"Станом на зараз касетні боєприпаси справді були доставлені в Україну", – сказав Сміт. При цьому він не став уточнювати, чи українські військові встигли застосувати їх на полі бою.

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Надання касетних боєприпасів Україні

На початку липня Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Його сума становить 800 мільйонів доларів. До пакету увійшли і касетні снаряди. Також Україна отримає 105-мм и 155-мм артилерійські боєприпаси та іншу допомогу.

Вже у четвер, 13 липня, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідоив, що Україна отримала обіцяні касетні боєприпаси. Він наголосив, що на полі бою українські військові їх поки не використовували.

Зазначимо, що більшість країн проти використання касетних боєприпасів. Існує відповідна Конвенція щодо касетних боєприпасів від 2008 року. Україна, США та Росія її не підписували.

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