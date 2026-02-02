В Україні запустили верифікацію терміналів Starlink, - Федоров

Військовим не треба звертатися до ЦНАПу для верифікації.

Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Про це в своєму Telegram повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що найближчим часом усі термінали Starlink в Україні будуть відключені, а працюватимуть лише перевірені та зареєстровані.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях", - пояснив Федоров.

Він додав, що запровадження "білого списку" - це єдине технічне рішення для протидії такій тактиці ворога. За словами Федорова, для реєстрації Starlink українцям необхідно буде звернутися у ЦНАП. Ця послуга буде безкоштовною.

"Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink - онлайн на порталі Дія", - додав Федоров.

Військовим, які використовують термінали, звертатися до ЦНАПу не потрібно. Оскільки для них вже діє окремий захищений канал через DELTA. Міністр зауважив:

"Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів - лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список".

Протидія російським "Шахедам" зі Starlink: що відомо

Нагадаємо, раніше на тлі зростання випадків ударів РФ дронами з використанням Starlink, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в Україні почали протидіяти цій російській тактиці. За його словами, поточні рішення є тимчасовими і будуть замінені більш глобальним за деякий час.

Згодом і міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що перші кроки протидії російським Starlink вже дали результати. Крім того, він також анонсував системне рішення для розвʼязання цієї проблеми.

