Він призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва.

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових.

Зазначається, що платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.

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"Платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, аби витягнути позашляховик, який загруз у болоті. "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях – для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження. Має ребостійкі канали управління", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міноборони поінформували, що цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. "Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.

Війна в Україні - останні "новинки" окупантів

Як повідомляв УНІАН, на східному фронті російські війська запрягають коней і віслюків, які були головною опорою на полях битв у минулі століття, щоб протистояти українським бійцям.

The Wall Street Journal написало, що коні та віслюки перевозять припаси та солдатів, допомагаючи уникнути уваги з боку українських безпілотників. Їх використання росіянами свідчить про те, що високотехнологічна війна вимагає творчого підходу.

У виданні підкреслили, що безпілотники стали домінуючою зброєю на війні в Україні. Через це обом сторонам довелося спішно адаптуватися. Деякі рішення включали в себе роботу над передовим обладнанням, таким як лазери або електронні перешкоди, спрямовані на знищення апаратів. Інші рішення були більш грубими і готовими: від дробовиків, щоб збивати дрони з неба, до грубих сітчастих щитів, що приварюються до автомобілів.

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