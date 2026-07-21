Британія та Німеччина будують далекобійну ракету для захисту від Росії, - The Telegraph

Метою є створення ракети, здатної знищувати стратегічні цілі в Росії з відстані 2000 км.

Велика Британія та Німеччина будують ракету далекого радіуса дії, призначену для захисту Європи від Росії. Як повідомляє The Telegraph, Берлін і Лондон сподіваються поставити ракету до 2034 року.

Джерела, знайомі з оборонною стратегією Великої Британії, заявили, що Лондон вважає Німеччину необхідною для протидії Москві.

Зазначається, що в основі нових відносин лежать два двосторонні договори, Трініті-Хаус та Кенсінгтонська угода, які розблокували низку проектів під керівництвом німецької оборонної промисловості у Великій Британії.

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Серед них флот морських безпілотників, які захищатимуть британські води від російських диверсантів, "Гарматний зал" вартістю 400 мільйонів фунтів стерлінгів, який нарощує виробництво артилерії, та остання версія Boxer від Rheinmetall, машини піхоти британської армії.

Але, як стало відомо The Telegraph, головною перлиною є програма ракетних комплексів DPS, метою якої є створення ракети, здатної знищувати стратегічні цілі в Росії з відстані 2000 км.

Джерела в оборонній промисловості стверджують, що проєкт, ймовірно, буде спиратися на поєднання німецького фінансування та британського досвіду.

Розглядаються дві версії ракети DPS: низьколітна крилата ракета, яка пролітає під російськими засобами ППО, та гіперзвукова ракета, яка рухається зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

Британська сторона вважає, що проєкт просувається хорошими темпами, і що він може стати символом того, як Європа відмовляється від американської військової підтримки.

При цьому, сторони вважають, що проєкт потрібно просувати ще швидше, ніж його поточний графік завершення у 2034 році.

Виробництво зброї в Європі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, європейські оборонні компанії домовилися про створення консорціуму для розробки перехоплювача, здатного збивати балістичні ракети середньої та проміжної дальності за межами атмосфери.

Так у Парижі 14 липня компанії Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran та аерокосмічний стартап Destinus підписали лист про наміри щодо створення консорціуму Bliksem EXO.

Метою співпраці є розробка незалежного європейського рішення у сфері протиракетної оборони, включаючи балістичні ракети середньої дальності класу "Орешник" з роздільними та маневруючими бойовими частинами.

Компанії планують укласти обов’язкову угоду про створення консорціуму протягом наступних трьох місяців.

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