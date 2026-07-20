У Lockheed Martin розповіли, як просувається ідея виробництва ракет Patriot в Україні

Наразі тривають переговори з урядом США щодо того, як цей проєкт можна реалізувати.

Компанії RTX і Lockheed Martin, які виробляють ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot, наразі перебувають на ранніх етапах вивчення можливостей їхнього виробництва в Україні. Про це представники цих компаній розповіли журналістам під час авіасалону у Фарнборо, пише Aviation Week.

За їхніми словами, наразі ведуться переговори з урядом США щодо того, як цей проєкт може бути реалізований. Однак вони попередили, що поки що занадто рано говорити про розробку конкретного плану.

"Все, що я можу сказати, – це ще зарано, і ми ведемо переговори з армією США, і, по суті, ми будемо підтримувати армію США та адміністрацію в тому, що вони хочуть зробити. Тому я вважаю, що вони оцінюють варіанти, і ми будемо підтримувати кожен із цих варіантів та робити те, що необхідно, виходячи з цього. Але поки що занадто рано щось говорити", – сказав журналістам Тім Кехілл, президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

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У виданні нагадали, що Lockheed Martin виробляє ракети-перехоплювачі Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) разом із головкою самонаведення, яку постачає компанія Boeing. Також компанія розробляє більш бюджетний варіант PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), вартість якого має становити менше половини вартості PAC-3 MSE.

За словами Кехілла, нову ракету планується виробляти в Європі або в інших країнах-партнерах із використанням компонентів, менш складних, ніж ті, що застосовуються в PAC-3 MSE. Це передбачає пошук нового постачальника головки самонаведення для ракети. Однак Кехілл відмовився висловлювати припущення щодо того, чи може проєкт ACE бути пов’язаний із видачею Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot.

У виданні додали, що компанія RTX також веде попередні переговори щодо можливостей своєї участі, оскільки вона виробляє як пускові установки, так і ракети-перехоплювачі PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T). Том Лаліберті, президент підрозділу наземних і повітряних оборонних систем компанії Raytheon, повідомив журналістам, що процес тільки розпочався і компанія дотримуватиметься вказівок уряду США.

Лаліберті зазначив, що Raytheon по всьому світу має різні рівні ланцюга поставок, включаючи постачальників, які виготовляють компоненти, та ремонтні центри.

"Разом з Україною та у співпраці з урядом США ми працюємо в цих напрямках, щоб визначити, що є реалістичним і що буде найкращим рішенням для України. Цей процес тільки розпочався, і ми, звичайно ж, будемо дотримуватися вказівок уряду США", – підкреслив він.

Крім того, у виданні нагадали, що раніше Raytheon отримала контракт на виготовлення 600 ракет PAC-2 GEM-T для України. Частина цієї продукції вироблятиметься в рамках її спільного підприємства з німецькою компанією MBDA під назвою COMLOG, а решта – у США.

Румунія не вироблятиме PAC-3 для системи Patriot для України

Раніше міністр оборони Румунії Раду Міраце заявив, що його країна не входить до переліку виробників ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Тому організація виробництва цих ракет-перехоплювачів для України на румунській території не відбуватиметься.

Автори українського видання Defense Express підкреслили, що той факт, що Румунія не вироблятиме PAC-3 для Patriot для України, не має для нашої країни негативних наслідків. Хоча питання щодо наявності ракет-перехоплювачів проти балістичних ракет для України набуло статусу "життєво важливого", проте у питанні виробництва краще покладатися на ті країни, які вже мають розгорнуті потужності та готові технологічні рішення.

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