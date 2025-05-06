Інвестиції в європейські оборонні стартапи зросли на 24 відсотки у 2024 році.

Війна в Україні та спроба Європи позбутися залежності від США стала причиною швидкого зростання багатьох європейських стартапів у сфері оборонних технологій, завдяки тому, що інвестори вкладають у ці компанії сотні мільйонів євро. Як пише Financial Times, згідно з даними Інноваційного фонду НАТО і дослідницької групи Dealroom, інвестиції в європейські стартапи, що працюють у сфері оборони і суміжних технологій, зросли на 24 відсотки у 2024 році - до 5,2 млрд доларів.

Так, дві європейські компанії з виробництва розвідувальних безпілотників, Quantum Systems і Tekever - отримують сотні мільйонів євро інвестицій, і тепер кожен зі стартапів оцінюють більш ніж в 1 млрд євро.

Зокрема, мюнхенська компанія Quantum Systems залучила 160 млн євро під керівництвом Balderton Capital, що стало першою інвестицією лондонської венчурної фірми в оборонні технології, поряд зі стратегічними спонсорами Hensoldt і Airbus Defence and Space.

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Сума угоди, до якої також увійшли інші інвестори, включно з американським венчурним капіталістом і співзасновником Palantir Пітером Тілем, підвищила оцінку Quantum до понад 1 млрд євро.

"Мета - зробити поле бою прозорим і мати повітряну розвідку в реальному часі з кожної частини лінії фронту. Ви можете стріляти, тільки якщо знаєте, куди стріляти. Тому вам потрібні очі в небі", - сказав Флоріан Сейбель, співзасновник і співзасновник Quantum Systems.

Компанія Tekever, заснована в Португалії 2001 року, також заявила, що залучила десятки мільйонів євро від своїх наявних інвесторів. Її нова оцінка "перевищує 1 млрд фунтів стерлінгів", повідомив FT генеральний директор Tekever Рікардо Мендес.

Як зазначив Мендес, війна в Україні змусила кожен уряд "в Європі усвідомити, що характер технологій, які використовуються в цій галузі, змінився".

Попит був таким, що Tekever "більш ніж удвічі" збільшує свої виробничі потужності щороку. Цього року компанія розраховує виробити понад 200 систем. За його словами, одна з найбільших проблем полягає в тому, наскільки швидко галузь може масштабуватися.

Tekever, яка також веде операції у Великій Британії, виробляє безпілотники з підтримкою ШІ для місій зі спостереження і розвідки. Два її безпілотника, AR3 і AR5, широко використовувалися в Україні, даючи змогу завдавати точних ударів з використанням розвідувальної інформації в реальному часі. Серед інших клієнтів - Європейське агентство з безпеки на морі та Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Європейська зброя

Раніше в The Times писали, що Британія планує позбутися критичної збройової залежності від США. На території Великої Британії буде збудовано контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-міліметрових артилерійських снарядах.

Водночас повідомлялося, що британські війська, які готуються до майбутнього конфлікту з Росією, зіткнулися з несподіваною перешкодою в навчанні ведення війни з використанням безпілотників. Через жорсткі правила безпеки від Міноборони Британії солдатам заборонено запускати безпілотники над своїми товаришами або використовувати обладнання для глушіння сигналів.

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