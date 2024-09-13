Це модульна машина 8×8, яка поєднує інноваційні автономні технології з перевіреними військовими рішеннями.

BAE Systems Australia ("‎дочка"‎ BAE Systems) представила нову безпілотну бойову машину Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) CCV, яка може створити свого роду революцію у світі бронетехніки. Відповідне відео розмістили на офіційному YouTube-каналі компанії.

Мова йде про 10-тонну машину з колісною формулою 8×8. Вона має потужну 25-мм гармату M242 Bushmaster, яка дозволяє боротись не тільки з піхотою, бронетранспортерами та БМП, але навіть із танками противника.

Завдяки передовій автономній системі управління машина може об’їжджати перешкоди, планувати маршрут та приймати тактичні рішення. Для супроводу і класифікації цілей ATLAS використовує 360-градусну багатоспектральну автоматичну систему виявлення.

Відео дня

Бронемашину можна використовувати для транспортування боєприпасів, палива, пайків, води та важливого технічного обладнання. Загальна вага навантаження може складати кілька тонн.

Військові роботи України – останні новини

Безпілотні наземні комплекси набувають все більшого поширення на фронтах російсько-української війни. Зараз обидві сторони конфлікту активно створюють нових, ще більш "‎просунутих" ‎роботів.

Влітку повідомлялось, що українські військові вже використовували на той момент чотири види роботів Ratel. Оператор може керувати такими безпілотниками з будь-якої точки світу завдяки системі Starlink.

А нещодавно було представлено нову українську машину для розмінування "Змій". Як повідомлялось, ціна такого робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів.

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