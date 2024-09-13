BAE Systems Australia ("дочка" BAE Systems) представила нову безпілотну бойову машину Autonomous Tactical Light Armor System (ATLAS) CCV, яка може створити свого роду революцію у світі бронетехніки. Відповідне відео розмістили на офіційному YouTube-каналі компанії.
Мова йде про 10-тонну машину з колісною формулою 8×8. Вона має потужну 25-мм гармату M242 Bushmaster, яка дозволяє боротись не тільки з піхотою, бронетранспортерами та БМП, але навіть із танками противника.
Завдяки передовій автономній системі управління машина може об’їжджати перешкоди, планувати маршрут та приймати тактичні рішення. Для супроводу і класифікації цілей ATLAS використовує 360-градусну багатоспектральну автоматичну систему виявлення.
Бронемашину можна використовувати для транспортування боєприпасів, палива, пайків, води та важливого технічного обладнання. Загальна вага навантаження може складати кілька тонн.
Військові роботи України – останні новини
Безпілотні наземні комплекси набувають все більшого поширення на фронтах російсько-української війни. Зараз обидві сторони конфлікту активно створюють нових, ще більш "просунутих" роботів.
Влітку повідомлялось, що українські військові вже використовували на той момент чотири види роботів Ratel. Оператор може керувати такими безпілотниками з будь-якої точки світу завдяки системі Starlink.
А нещодавно було представлено нову українську машину для розмінування "Змій". Як повідомлялось, ціна такого робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів.