Ціна робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів і складає від 14,5 до 20 тис доларів.

Нова українська машина для розмінування "Змій" від компанії Rover Tech успішно пройшла комплекс випробувань і тепер має сертифікат відповідності. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами заступника Міністра економіки Ігоря Безкаравайного, мова йде про "унікальне рішення в українських умовах".

"Змія" позиціонують у якості легкої та швидкої машини, яка може витримати підрив протитанкової міни. Машину можна використовувати для очистки полів від осколкових та фугасних боєприпасів, які становлять особливу небезпеку для саперів.

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Однією з переваг "Змія" є можливість швидко замінити комплектуючі, які отримали пошкодження при підриві. Після цього машина може повернутись до виконання своїх завдань.

Робот може похвалитись низькою ціною. Вартість "Змія" в рази нижча, ніж у іноземних аналогів – в залежності від комплектації вона складає 14,5-20 тис доларів. Коли почнеться серійне виробництво, ціна може опуститись ще нижче.

Маса "Змія" складає понад тонну, а ширина робочого інструменту робота – 1,35 м. Машина може розміновувати до 2,5 га в годину. При цьому оператор може знаходитись на відстані до 2,9 км від неї.

Розгорнути робота можна приблизно за 15 хвилин, а для перевезення "Змія" достатньо автопричепа.

Роботи на війні в Україні – що відомо

У червні стало відомо, що на той момент наші воїни вже використовували чотири види українських роботів Ratel. Мова про дистанційну платформу для мінування, логістичний безпілотний апарат, евакуатор і робота-камікадзе.

Нагадаємо, ще у минулому році стало відомо про готовність до запуску у серійне виробництво бойового робота Ratel S. Він може нести протитанкові міни, які дозволяють ефективно знищувати російську техніку.

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