Нова українська машина для розмінування "Змій" від компанії Rover Tech успішно пройшла комплекс випробувань і тепер має сертифікат відповідності. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
За словами заступника Міністра економіки Ігоря Безкаравайного, мова йде про "унікальне рішення в українських умовах".
"Змія" позиціонують у якості легкої та швидкої машини, яка може витримати підрив протитанкової міни. Машину можна використовувати для очистки полів від осколкових та фугасних боєприпасів, які становлять особливу небезпеку для саперів.
Однією з переваг "Змія" є можливість швидко замінити комплектуючі, які отримали пошкодження при підриві. Після цього машина може повернутись до виконання своїх завдань.
Робот може похвалитись низькою ціною. Вартість "Змія" в рази нижча, ніж у іноземних аналогів – в залежності від комплектації вона складає 14,5-20 тис доларів. Коли почнеться серійне виробництво, ціна може опуститись ще нижче.
Маса "Змія" складає понад тонну, а ширина робочого інструменту робота – 1,35 м. Машина може розміновувати до 2,5 га в годину. При цьому оператор може знаходитись на відстані до 2,9 км від неї.
Розгорнути робота можна приблизно за 15 хвилин, а для перевезення "Змія" достатньо автопричепа.
Роботи на війні в Україні – що відомо
У червні стало відомо, що на той момент наші воїни вже використовували чотири види українських роботів Ratel. Мова про дистанційну платформу для мінування, логістичний безпілотний апарат, евакуатор і робота-камікадзе.
Нагадаємо, ще у минулому році стало відомо про готовність до запуску у серійне виробництво бойового робота Ratel S. Він може нести протитанкові міни, які дозволяють ефективно знищувати російську техніку.