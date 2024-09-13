Світові армії вивчають український фронт та намагаються адаптувати свої танки до нових реалій.

Дрони на війні в Україні принизили танки та змінили правила гри. Тепер сторони переосмислюють, як адаптуватися до нових реалій сучасної війни.

Як пише The Wall Street Journal, колись танки були королями поля бою. Але дешеві дрони можуть вмить перетворити їх у груду металу. Це стало причиною того, що сторони стали економніше застосовувати танки.

У відповідь на нові загрози армії додають в танки технологію виявлення та захисту від безпілотників, а також вивчають зміни в конструкції, щоб зробити важку броньовану техніку більш маневреною. Тактика бою вже змінюється, а уроки з України інтегруються в навчання.

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"У найближчій перспективі нам абсолютно необхідно терміново внести деякі зміни, щоб зберегти живучість наших бронетанкових формувань", - сказав генерал армії США Джеймс Рейні.

Переосмислення майбутнього бронетехніки - ознака того, як дрони змінюють форму війни. Адаптація танків до епохи БПЛА життєво важлива, якщо західні армії хочуть зберегти свою перевагу в звичайних війнах. Танки вже адаптувалися до літаків та протитанкових ракет. На черзі безпілотники.

Україна застосувала британські танки у Курському вторгненні. Це свідчення того, що машина, яку британська армія вперше викотила в 1916 році, все ще має роль у швидких маневрах, хоча в цьому випадку сили Києва зустріли легкоозброєні солдати строкової служби з невеликим прикриттям безпілотників.

Протягом більшої частини війни українські війська, оснащені найкращими західними танками, виводили їх з ладу за кілька годин. 47 українська бригада сподівалася "Абрамсами" пробити російську оборону. Втім, сподівання не виправдалися. Із 31 танка Abrams, які США відправили в Україну, шість було знищено. Інші зараз використовуються дуже рідко.

Серед інших західних танків, надісланих в Україну, 12 з 18 новіших моделей німецького виробництва Leopard були знищені або пошкоджені, повідомляє Oryx. За словами аналітиків, Росія також зазнала великих втрат у танках.

"Як тільки ви виїжджаєте на дорогу, вас бачить безпілотник, а потім вас обстрілюють артилерією, мінами, протитанковими ракетами, безпілотниками, керованими авіабомбами", - сказав водій одного з "Абрамсів" із позивним "Смілик".

На початку війни командири часто ховали свої танки та іншу бронетехніку, копаючи окопи та маскуючи їх. Потім вони з’являлися, щоб стріляти по ворогу під час спроби атаки. Але сьогодні майже неможливо сховатися від безпілотників.

"Колись майстерність командира танка визначалася його вмінням вести танковий поєдинок і захищати піхоту, а тепер - уміння вести прихований вогонь і швидко відступати", - розповів командир роти танкістів Антон Гавриш.

Танки стали вразливими

Українські війська модифікують свої танки для захисту від безпілотників. Екіпажі часто будують металеві клітки навколо вежі танка, деякі височіють, як мініатюрні форти.

Танки більш уразливі для безпілотників, ніж інша бронетехніка, через їхні величезні розміри та великі вежі, верхня частина яких має тонку броню. Танкова гармата також не пристосована для збивання безпілотників, а машини зазвичай несуть лише 30-40 снарядів.

Безпілотники являють собою дешеву загрозу. Розвідувальні дрони передають координати для артилерії. Ця комбінація може стати фатальною для танка.

Тим часом США намагаються знайти легші метали для своїх танків, намагаючись зробити їх більш маневреними. Abrams має паливний бак об’ємом 500 галонів, і йому потрібно кілька галонів лише для запуску, що робить його гігантом в арсеналі США.

"Ми повинні зняти з них вагу", - сказав Рейні.

За словами Дуга Буша, помічника міністра армії США з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій, також вживаються зусилля, щоб ускладнити виявлення танків, від зміни їх фарбування до зменшення їх електронних приладів.

США та їхні союзники також додають нові контрзаходи до багатьох своїх танків. До них відноситься ізраїльська система під назвою "Залізний кулак", яка стріляє невеликими вибуховими боєприпасами, коли виявляє загрози в повітрі.

Польща погодилася придбати сотні південнокорейських танків K2. Під час переговорів з виробником Hyundai Rotem поляки додали нові вимоги, включно з обладнанням для глушіння дронів.

Багато уроків з України

Багато американських чиновників кажуть, що існує небезпека винести занадто багато уроків з України. Рівний безлісий ландшафт країни ідеально підходить для безпілотників, а танки також тримають на відстані, тому що Росія змогла викопати оборону та закласти величезну кількість мін. Крім того, якби США вели конфлікт, вони б використовували танки в поєднанні з літаками та системами протиповітряної оборони, які забезпечували б більший захист, чого Україна не змогла зробити, кажуть американські чиновники.

Деякі високопоставлені офіцери армії США кажуть, що військові занадто багато інвестують у танки. Корпус морської піхоти США відмовився від своїх бойових танків чотири роки тому в рамках реструктуризації, спрямованої на те, щоб зробити організацію більш маневреною. Інші країни також скоротили свої танки. Минулого року Норвегія вирішила скоротити замовлення Leopards і замість цього інвестувати в системи протиракетної оборони.

Незважаючи на вразливість танка, армії кажуть, що він все ще відіграє важливу роль. У конфліктах, де супротивники мають бронетехніку, США знадобляться танки, щоб забезпечити "шоковий ефект для проникнення та швидкої консолідації", каже генерал-лейтенант армії США Кевін Адмірал.

За словами військового з позивним "Перчик", минулого місяця взвод українських солдатів увійшов у село в Курській області Росії, а потім був змушений відступити під вогнем. Так було до прибуття підтримки.

"Приїхав танк, розніс цю ворожу позицію, і все", – сказав він.

Безпілотники на війні - останні новини

Як писав УНІАН, віднедавна ЗСУ почали активно застосовувати на фронті вогнеметні дрони, які в Мережі вже прозвали "драконами". Серія відеороликів, опублікованих у соцмережах, показує, як низьколітаючі безпілотники скидають потоки вогню – насправді розплавлений метал – на російські позиції в лісопосадках.

Одним з головних козирів російської армії в українській війні є перевага агресора в кількості засобів повітряного нападу – літаків, ракет, дронів далекого радіусу дії. Останні завдають чи не найбільше клопоту. Зараз Україна розробляє кілька нових засобів протидії дронам, які можуть нівелювати перевагу росіян.

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