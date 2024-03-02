Особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Зазначається, що особливість такого бронежилету полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"До Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головна задача – вберегти життя військовослужбовців на воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо, коли йдеться про спецпризначенців", – наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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За його словами, новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі декілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми розпочнемо лабораторні випробування", – сказав Половенко.

Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок військових - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць. Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових.

Бронежилет – українського виробництва, його розробила компанія "Українська броня". Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла. "Жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилету.

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