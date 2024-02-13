Для захисту нашої держави від ворожих балістичних ракет потрібно більше спеціалізованої техніки, підкреслив спікер командування Повітряних сил української армії.

Система ППО України, яка захищає повітряний простір на підконтрольній території нашої держави, найбільш різноманітна.

Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо порівняння роботи ППО за два роки - на початку повномасштабного вторгнення і сьогодні. За його словами, протягом цих двох років отримано досвіду збиття повітряних цілей, захисту повітряного простору України в реальних бойових умовах. "Це найцінніше, що мають сьогодні наші захисники", - наголосив він.

При цьому він додав, що важливо те, що в Україну надійшла техніка та озброєння. "Плюс техніка, яка надійшла на озброєння, зокрема, системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. Це те, що стане основою оборони повітряного простору в повітряних силах. Ми чекаємо ще F-16, щоб здійснювати ще винищувальне прикриття не менш ефективно, як це роблять системи, що працюють на землі", - сказав Ігнат. За його словами, поряд з цим працюють ще радянські комплекси.

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Він наголосив, що сьогодні в українській ППО суттєві зміни - величезний парк по номенклатурі озброєння. "Звісно, що відкриттям цієї війни стали ті мобільні вогневі групи, які сьогодні тисячами працюють на лінії фронту та в середині країни, захищаючи нас від "Шахедів", - сказав Ігнат. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для захисту України від балістичних ракет потрібно більше спеціалізованої техніки.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2023 року Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, яке саме озброєння Україна найближчим часом почне виробляти в партнерстві зі Сполученими штатами Америки. Йдеться про спільне виробництво систем ППО. Робота над цим розпочалася.

З початку повномасштабної війни виробництво зброї в Україні значно зросло. Окрім вітчизняних виробників, в Україну почали заходити іноземні компанії. Наприклад, у липні стало відомо, що в Україні стартував процес будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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