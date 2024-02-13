Система ППО України, яка захищає повітряний простір на підконтрольній території нашої держави, найбільш різноманітна.
Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо порівняння роботи ППО за два роки - на початку повномасштабного вторгнення і сьогодні. За його словами, протягом цих двох років отримано досвіду збиття повітряних цілей, захисту повітряного простору України в реальних бойових умовах. "Це найцінніше, що мають сьогодні наші захисники", - наголосив він.
При цьому він додав, що важливо те, що в Україну надійшла техніка та озброєння. "Плюс техніка, яка надійшла на озброєння, зокрема, системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. Це те, що стане основою оборони повітряного простору в повітряних силах. Ми чекаємо ще F-16, щоб здійснювати ще винищувальне прикриття не менш ефективно, як це роблять системи, що працюють на землі", - сказав Ігнат. За його словами, поряд з цим працюють ще радянські комплекси.
Він наголосив, що сьогодні в українській ППО суттєві зміни - величезний парк по номенклатурі озброєння. "Звісно, що відкриттям цієї війни стали ті мобільні вогневі групи, які сьогодні тисячами працюють на лінії фронту та в середині країни, захищаючи нас від "Шахедів", - сказав Ігнат. Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що для захисту України від балістичних ракет потрібно більше спеціалізованої техніки.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2023 року Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, яке саме озброєння Україна найближчим часом почне виробляти в партнерстві зі Сполученими штатами Америки. Йдеться про спільне виробництво систем ППО. Робота над цим розпочалася.
З початку повномасштабної війни виробництво зброї в Україні значно зросло. Окрім вітчизняних виробників, в Україну почали заходити іноземні компанії. Наприклад, у липні стало відомо, що в Україні стартував процес будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.