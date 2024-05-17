За словами президента, Україна може виробляти більше дронів, ніж на це є грошей.

Україні вдалося отримати прогрес у питанні артилерійських снарядів навіть до їхнього отримання за чеською ініціативою. Наразі жодна українська бригада не скаржиться на нестачу артилерійських снарядів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. "Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців", - сказав очільник держави.

Він додав, що Україна веде перемовини з усіма партнерами про фінансування українського виробництва. Зокрема, Україна відкриває ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів.

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"Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей. Можемо виробляти більше, ніж є грошей", - підсумував президент.

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Впродовж кількох місяців Чехія таємно шукала по всьому світу боєприпаси для підтримки України. За словами президента Чехії Петера Павела, Україна отримає перші 180 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою вже у червні.

Як раніше зазначав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, дана ініціатива - з закупівлі снарядів для нашої держави за гроші ЄС - може стати постійною.

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