Міноборони РФ уклало перший контракт на поставку Іл-76МД-90А ще в 2012 році.

Постачання неякісних підшипників призвело до виходу з ладу п'яти російських десантних літаків Іл-76, які неодноразово зазнавали аварій, СКР порушив кримінальну справу, пише "Коммерсантъ".

За даними слідства, "Балашихинский ливарно-механічний завод" (БЛМЗ) придбав у невідомого виробника підшипники, які не відповідали вимогам документації, і передав їх підприємству "Авиастар" для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Це модернізовані Іл-76, вони призначені для перевезення військ і вантажів.

У результаті через проблеми з шасі з ладу вийшли п'ять літаків. Як підрахували "Важливі історії" за відкритими джерелами, загалом у розпорядження Міноборони на кінець 2023 року перебувало 18 таких суден. Більшу частину з них (11) було поставлено у 2022-2023 роках.

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Кримінальну справу порушили за статтею про "зловживання повноваженнями під час виконання держоборонзамовлення". За версією слідства, було "завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави в особі Міноборони Росії", а також завдано шкоди обороноздатності та безпеці держави.

Силовики провели обшук у БЛМЗ, а зараз допитують його керівників і засновників.

Міноборони РФ уклало перший контракт на поставку Іл-76МД-90А ще 2012 року. Згідно з ним, "Авіастар" мав поставити 39 літаків у середньому по 3,6 млрд руб. за штуку до 2018 року. Однак у 2020 році контракт вирішили пом'якшити. Передбачалося, що за старими умовами "Авіастар" до 2021 року поставить 13 літаків, а з 2021 набуде чинності новий контракт до 2028 року на 14 суден.

Виробництво зброї в РФ

Росіяни продовжують будівництво універсального десантного корабля (УДК) "Іван Рогов" проєкту 23900 на керченському суднобудівному заводі "Залив". Відповідний знімок розмістив у соцмережі X (Twitter) OSINT-аналітик MT Anderson.

Також представлений інший знімок річної давності: їхнє порівняння дає змогу говорити про "певний прогрес" у будівництві корабля. Зауважимо, що на місці будівництва активно працюють крани. Також можна бачити, як змінюється конфігурація палуби УДК.

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