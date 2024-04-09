Попри свої недоліки, САУ "Богдана" має відмінну точність.

Бойове хрещення першої самохідної артилерійської установки українського виробництва "Богдана" відбулося під час битви за острів Зміїний у 2022 році. Активно її почали застосовувати на полі бою вже у 2023-му. Командир установки Максим розповів журналістам hromadske, як працює "Богдана" та в чому її особливість.

За словами журналістів, підрозділ однієї з бригад ЗСУ отримав на озброєння ці колісні гаубиці два місяці тому. Бійці фактично тестують "Богдану 3.0", передають виробникам свої відгуки, після чого вони продовжують покращувати цю САУ "натівського" калібру.

"На цій версії підняли кліренс, щоб вона не чіплялася за пеньки, - це вже високопрохідна машина. Водії задоволені, що можуть працювати вже на таких зразках", - зазначив Максим.

Також він звернув увагу й на камери з нічним баченням та спеціальну фару, за допомогою якої можна їздити вночі та залишатися непомітними для російських безпілотників.

У виданні нагадали, що завод у Краматорську почав розробку "Богдани" ще у 2016 році, а вже за два роки її перший раз показали на параді до Дня Незалежності. Проте серійне виробництво розпочалося тільки після повномасштабної війни, адже весь час тривала судова тяганина між заводом та Міноборони.

Завдяки виготовленню 155-калібрових гармат, вирішилося одразу декілька проблем, а саме своє виробництво дозволяє ремонтувати та доопрацьовувати гармати в Україні. А завдяки стандартизації зі зразками НАТО, можна використовувати 155-міліметрові снаряди від союзників та уникати рідкісних на світовому ринку "радянських" калібрів, серед яких 122 мм та 152 мм.

Під час того, як стало відомо, що Україна буде розробляти власну САУ, фахівці роздумували над тим, яке буде шасі - гусеничним або колісним. Наразі "Богдана" працює на колесах, а саме на чеському шасі Tatra, що на фронті має свої плюси.

"Вона може швидко відпрацювати, переміститися, знову відпрацювати. Тобто вона маневрова, а це убезпечує особовий склад розрахунку. Ми можемо підкрастися, відстрілятися й швиденько звалити. Якби це була "гусянка", так швидко не вийшло б", - зауважив командир взводу Олександр.

Зазначається, що однією з найголовніших проблем "Богдани" першого покоління був процес заряджання, адже захисники мусили власноруч підіймати, після чого заштовхувати тяжкі снаряди та заряди до камори гармати. Проте вже у покращеній версії САУ має досилач, що доправляє снаряди автоматично. За словами артилеристів, цю складову потрібно доопрацьовувати, адже іноді стрічка може заклинити або не до кінця доїжджав снаряд, через що зараз військові продовжують заряджати "Богдану" самотужки, адже так надійніше. Попри недоліки, ключовою перевагою, на думку бійців, є точність САУ.

"Уже під час великої війни вона зарекомендувала себе як дуже точна і надійна зброя. Зміни йдуть тільки на краще. Усі ми розуміємо, що під час активних бойових дій створити шедевр не вийде. Шишки набиваємо на полі бою", - зауважив командир батареї Максим.

Також він попросив не називати українську гаубицю "CAESAR на мінімалках", адже на фронті "Богдана" показує себе не гірше.

Зброя для України: останні новини

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Велика Британія долучається до пошуку Patriot та інших систем для України. Відомо, що до цього з ініціативою щодо пошуку Patriot та інших ЗРК для України виступала Німеччина - вона очолює "коаліцію ППО", проте це виявилося не дуже ефективно.

Також очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ракети Taurus, безумовно, полегшили би ситуацію зі зброєю для України. За його словами, вони б допомогти ЗСУ у боротьбі з армією РФ.

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