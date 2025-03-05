Таня Поляковська

За словами Федієнка, наразі неможливо сказати, на скільки часу вистачить раніше поставленого нам від США озброєння, у разі зупинки подальшої допомоги.

Серед озброєння, яке Україна мала від Сполучених Штатів Америки, найгостріше ми можемо відчути нестачу, зокрема систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі "Радіо Свобода" сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно запаси озброєння, раніше поставленого нам від США, вичерпаються за два-три місяці у разі зупинки подальшої допомоги, парламентар зауважив, що це залежить від дуже багатьох факторів.

"Від тих самих факторів, наскільки Росія активізується для того, щоб намагатися таким чином змусити Україну підписати невигідні для України відповідні умови перемир’я; наскільки буде активізована ситуація з повітряними нападами на об’єкти критичної інфраструктури. Від багатьох факторів", - зазначив Федієнко і додав, що сказати зараз, про яку кількість місяців може йтися, фактично неможливо.

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На уточнення, втрату чи нестачу якого конкретно озброєння, яке ми мали від США, Україна може відчути найближчим часом чи найгостріше, депутат зауважив, що може оперувати лише відкритою інформацією, з відкритих джерел.

"Це стосується систем протиповітряної оборони, це стосується механізованих машин, бронетранспортерів і це стосується деяких калібрів для гармат", - сказав він.

Водночас Федієнко висловив думку, що українська ППО достатньо непогано розбудована. "Але ж не забувайте, що у нас є не тільки "Шахеди". У нас є різноманітні цілі: це "Шахеди", це крилаті ракети, це балістичні ракети. І кожна система протиповітряної оборони займається збиттям тих або інших засобів повітряного ураження. І, наприклад, казати, яка саме система американського походження займається збиттям тих або інших цілей повітряних системи ураження, - достатньо складно", - зауважив парламентар.

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Трамп призупинив військову допомогу Україні

Як повідомлялося, раніше агенція Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника американського Міністерства оборони зазначила, що президент США Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні.

За словами співрозмовника агенції, рішення діятиме доти, доки новий лідер Штатів не вирішить, що Київ "демонструє добросовісну прихильність до миру".

Федір Веніславський, народний депутат від "СН", член Комітету ВР з нацбезпеки зазначив, що Україна має "запас міцності" приблизно на півроку навіть без підтримки США, утім зараз ведеться робота з пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Водночас Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України зауважив, що у питанні щодо постачання Україні зброї необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів її аналогів.

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