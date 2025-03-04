Основну масу критично важливих боєприпасів і протитанкових систем уже доставили в Україну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення допомоги Україні, проте більшу частину озброєння, виділеного Україні в рамках минулих пакетів допомоги адміністрації Джо Байдена, вже доставлено в країну. Як зазначає ABC News, посилаючись на заяви американських чиновників, це стосується, зокрема, постачання снарядів.

"За словами двох американських чиновників, обізнаних із цим питанням, близько 90% озброєнь, виділених Україні в рамках минулих пакетів, уже доставлено в країну. За їхніми словами, це включає в себе переважну більшість критично важливих боєприпасів і протитанкових систем", - пише ABC News.

Чиновники зазначили, що більша частина того, що залишилося поставити, - це бронетехніка, яка потребує більше часу на відновлення. При цьому все раніше анонсоване обладнання мало бути поставлено до серпня 2025 року.

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Водночас, зазначає видання, у найближчі кілька років зі США в Україну надходитиме постійний потік озброєнь завдяки контрактам, які Київ підписав із приватними американськими компаніями на поставку нової зброї, оскільки багато, якщо не більшість, із цих контрактів уже оплачено.

"Адміністрація Трампа все ще може спробувати зірвати ці поставки, використовуючи надзвичайні повноваження, але немає жодних ознак того, що вона намагається зробити це зараз", - зазначає ABC News.

США зупинили допомогу Україні - що далі

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на високопосадовця американського Міністерства оборони зазначило, що президент США Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні.

Як зазначав The Economist, найважливішими елементами американської підтримки для України є зброя, можливість її обслуговування та ремонту, зенітні ракети, що забезпечують функціонування міст, система Starlink, яка є основою військового зв'язку, і, що, можливо, найважливіше, обмін розвідданими.

У Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначають, що Україна має "запас міцності" приблизно на півроку навіть без підтримки США.

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