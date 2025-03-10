Зараз для України першочерговим завданням є заробляння грошей для інвестування у вітчизняне виробництво озброєнь.

Відтоді, як США призупинили військову допомогу Україні, внутрішнє виробництво озброєнь опинилося в центрі уваги. Тепер багато хто розглядає його не тільки як гнучке доповнення до західної зброї, а й як двигун військової машини Києва, зазначає The Times.

Так, через кілька годин після того, як Білий дім припинив військову підтримку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що внутрішнє виробництво зброї зросло в 35 разів за три роки. "Ми вже виробляємо третину необхідної нам зброї, наша мета - 50 відсотків", - написав він у Telegram.

Як зазначив ексміністр оборони Андрій Загороднюк, на початку війни виробництво зброї "почало зростати з гаражів, будинків людей і невеликих заводів", а у 2024 році військова промисловість переросла можливості уряду щодо закупівель.

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"Тепер можливості у два-три рази перевищують купівельну спроможність. Це те, що зупинило росіян на тлі постійного дефіциту західної вогневої потужності. Кілька [компаній] уже вийшли на світовий рівень", - сказав він.

Ексміністр оборони Олексій Резніков підкреслює, що, хоча європейська та американська зброя, як і раніше, надзвичайно цінна, зараз для України першочерговим завданням є заробляння грошей для інвестування у вітчизняне виробництво озброєнь.

"У нас є своя Кремнієва долина. У гаражах по всій країні є геніальні дослідники та інженери, які роблять те, чого ніхто раніше не робив... Найбільша військова лабораторія на планеті - це Україна, друга - Ізраїль, але ми - найбільша. Тому найкраща інвестиція в європейську оборону - це інвестиції в українську оборону", - зазначив він.

Резніков також вважає, що завдяки інноваціям припинення військової підтримки США навряд чи призведе до істотного зрушення на фронті.

"Сьогоднішня війна, через три роки, - це зовсім інша війна... Піхота рідко зустрічається одна з одною на полі бою. Значний прорив наших ліній росіянами нині вкрай малоймовірний. Якщо вони відправлять колону танків, як це було в лютому 2022 року, її знищать безпілотники", - зазначив він.

Однак постійна втрата підтримки США все одно стане серйозним ударом, сказав Загороднюк.

"[Дрони], хоча вони фактично знаменують собою військово-технічну революцію, все ще не можуть замінити великі ракети, протиповітряну оборону, розвідку і пілотовану авіацію в багатьох відношеннях", - зазначив він.

При цьому найзатятіші прихильники української оборонної промисловості вважають, що протягом року з'явиться вітчизняна альтернатива далекобійній зброї від США, наголошується в статті.

Зупинка допомоги США

Раніше повідомлялося, що зупинка американської допомоги Україні вплине на здатність Сил оборони збивати російські ракети і завдавати ударів по російських військах у їхньому тилу. Вона також позбавить ЗСУ найефективнішої зброї на фронті - гаубиць M777 і БМП Bradley.

При цьому NBC News писало, що підписаної угоди щодо корисних копалин між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для поновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною. А джерела CBS зазначали, що поки що немає жодних ознак, що допомогу США буде відновлено.

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