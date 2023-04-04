Судячи зі стану машини, вона дісталась військовим зламаною.

Військовослужбовці Збройних сил України вперше захопили на фронті рідкісний російський гусеничний всюдихід ДТ-10 "Витязь". Його розробили спеціально для арктичних умов.

"На одному з напрямків військові ЗСУ зняли на відео захоплений броньований гусеничний всюдихід ДТ-10. Судячи зі стану машини, вона дісталась зламаною, що унеможливило її евакуацію власним ходом", – повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що це перший відомий випадок захоплення машини цього типу за час російсько-української війни.

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Захоплення російської техніки на війні

На початку березня 2023 року стало відомо, що українські військові "затрофеїли" рідкісну російську командно-штабну машину оперативно-тактичного рангу Р-149БМР. Військовий експерт Олександр Коваленко зауважив, що у російських підрозділів ця техніка в дефіциті.

В лютому зʼявлялася інформація про захоплення рідкісного позашляховика окупантів, який здатен долати перешкоди "вплав". Йдеться про російський ГАЗ-3937 "Водник".

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