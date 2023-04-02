Це вдалося зробити за допомогою антидронової рушниці.

Українські захисники щодня борються з російськими дронами. Прикордонникам на території Луганської області вдалося "приземлити" один з безпілотників. Окупанти назвали цей БПЛА "Боря".

Про захоплений дрон повідомив прес-центр ДПСУ в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Прикордонники на Луганщині збили ворожий БПЛА. Приземлити безпілотник з написом "Боря" вдалося за допомогою антидронової рушниці".

Бійці вже придумали застосування безпілотнику окупантів. Якщо дрон не вдасться полагодити і використовувати для потреб українських воїнів, то він піде на запчастини для інших БПЛА, які застосовують ЗСУ. Модель захопленого коптера не повідомлялася.

Відео дня

Боротьба ЗСУ з безпілотниками: актуальна інформація

З моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 2249 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Сюди відносяться й іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, які РФ використовує для ударів по населеним пунктам.

Під час останнього обстрілу Харківської області наприкінці березня повітряні сили ЗСУ знищили 9 з 10 дронів. Рашисти запустили БПЛА з території Брянської області.

Як заявив речник ПС ЗСУ, за більш ніж рік повномасштабної війни українські захисники збили понад 1500 безпілотників "Орлан-10". Це розвідувальні дрони російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: