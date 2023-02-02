Російський ВПК в умовах санкцій і великих втрат на фронті ледь справляється із замовленнями для потреб армії РФ.

Росія втратить репутацію надійного експортера зброї в результаті невдач у війні проти України і міжнародних санкцій. Про це йдеться в новому щоденному звіті британської розвідки.

Британці відзначають, що частка Росії на міжнародному ринку озброєнь планомірно скорочувалася всі останні роки. Тепер же Росія змушена віддавати пріоритет поставкам зброї на фронт, скорочуючи експорт.

Важливим фактором також стали західні санкції, через які російська військова промисловість зіткнулася з дефіцитом імпортних комплектуючих для виробництва складних озброєнь – бронетехніки, ударних вертольотів і систем ППО.

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Британська розвідка сумнівається, що в поточних умовах Росія зможе виконувати свої зобов'язання навіть за вже укладеними контрактами. Наприклад, багато договорів передбачають не тільки продаж самої техніки, але і наступні поставки запчастин і техобслуговування протягом тривалого періоду.

Війна в Україні - наслідки для Росії

У Росії різко погіршилася демографічна ситуація. Негативні тенденції щодо скорочення населення спостерігалися вже п'ять років, але тепер до них додалося різке падіння народжуваності, яке пов'язують з війною і мобілізацією.

У Росії припинили оформляти біометричні закордонні паспорти з терміном дії в 10 років. Ймовірною причиною називають нестачу імпортних чіпів для сучасних документів.

Через санкції та відхід іноземних брендів у Росії спостерігається дефіцит ліків, в тому числі життєво важливих антибіотиків. Нестача препаратів спостерігається навіть в Москві і Санкт-Петербурзі.

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