Негативна тенденція зі скороченням населення спостерігається п'ятий рік поспіль, демографи кажуть, що через мобілізацію ситуація стане гіршою.

У Російській Федерації констатували посилення демографічної катастрофи на тлі нової статистики про скорочення населення і часткової мобілізації.

Згідно з даними Росстату, чисельність громадян РФ скоротилася ще на 566 тисяч осіб. Негативна тенденція щодо скорочення кількості росіян спостерігається п'ятий рік поспіль.

Так, станом на 1 січня 2023 року у РФ проживали 146,424 млн осіб, без урахування населення на тимчасово окупованих територіях України, тоді як в аналогічний період 2022 року фіксувалося 146,98 млн осіб.

Відео дня

За даними видання The Moscow Times, такий негативний результат пов'язаний зі спадом народжуваності всередині РФ. Цей показник у відносному вимірі став мінімальним з 2001 року, а в абсолютному знизився на 7% - до 1,197 млн дітей за січень-листопад.

Як прокоментував російський демограф Інституту Гайдара Ігор Єфремов, скорочення населення РФ безпосередньо пов'язане з мобілізацією. Надалі, ситуація стане ще гірше.

"Основний удар по рівню народжуваності буде непрямим, оскільки горизонт планування більшості сімей буде повністю знищений. І ефект буде тим сильнішим, чим довше триватиме мобілізація", - зазначив він.

Мобілізація у РФ - основні події

21 вересня 2022 року Володимир Путін оголосив нібито часткову мобілізацію в Росії. Однак повістки в армію стали отримувати не тільки військовослужбовці в запасі, а й звичайні росіяни.

У середині грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив, що Москва може мобілізувати ще близько 200 військових на тлі нової призовної кампанії. Він не виключив повторного наступу на Київ.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти найближчим часом завершать навчання свіжомобілізованих, ймовірно, їх відправлять в Луганську область.

Тим часом родичі мобілізованих масово намагаються достукатися до російського керівництва зі скаргами про те, що окупантів кидають на першу лінію фронту недостатньо підготовленими. Також у них завелися воші й почалася короста.

Вас також можуть зацікавити новини: