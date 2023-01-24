Проблема виникла з антибіотиками, які зазвичай використовують при інфекціях верхніх та нижніх дихальних шляхів.

В Росії спостерігається дефіцит життєво важливих дитячих антибіотиків: на полицях аптек проблематично знайти препарати "Цефуроксим" та "Цефіксим".

Згідно з даними російського агрегатора "Мегаптека", нестача препаратів спостерігається в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Самарі, Краснодарі та інших російських містах, пише The Moscow Time.

"Цефуроксиму в гранулах для приготування суспензій немає в Москві (1883 аптеки), Санкт-Петербурзі (1235 аптек), Нижньому Новгороді (509 аптек), Самарі (370 аптек), Краснодарі (358 аптек), Волгограді (274 аптеки), Іжевську (271 аптека), Ставрополі (225 аптек) та інших великих містах", - йдеться в повідомленні.

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Також ЗМІ пишуть, що ця група антибіотиків входить в життєво важливу категорію препаратів, які зазвичай використовують при інфекціях верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Раніше у РФ застосовували при такій інфекції "Амоксилав", проте цей препарат став рідкістю в російських аптеках ще в листопаді 2022 року.

Проблеми в російській економіці через війну з Україною

Нагадаємо, що в російській економіці наразі спостерігаються великі проблеми через санкції, які ввів проти країни Захід, ЄС та партнери України, а також на тлі мобілізації власних ресурсів для продовження вторгнення.

Нещодавно стало відомо, що з цієї причини уряд країни-агресора вже відмовився від будівництва доріг.

Також проблеми спостерігаються в суднобудівній галузі. За рік війни з Україною виробництво впало на 20%.

Санкції не обійшли стороною і благополуччя космічної галузі РФ. За підсумками 2022 року збитки компанії "Роскосмос" перевищили 50 млрд рублів.

При цьому дефіцит федерального бюджету Росії збільшився до рекордних 3,9 трлн рублів (56 млрд доларів) минулого місяця.