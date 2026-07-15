Україна отримала першу партію артилерійських стволів британського виробництва

Загалом компанія BAE Systems виготовить 150 стволів для України згідно з угодою з Міністерством оборони Великої Британії.

Велика Британія поставила Україні перші чотири стволи для артилерії, щоб вони пройшли попередні випробування в реальних умовах. Надалі, пише Army Technology, планується повномасштабна інтеграція зі Збройними силами України.

Перші чотири стволи були відвантажені як дослідні зразки. Їх планується перевірити для використання в артилерійських підрозділах України.

Поставка відбулася в рамках урядового контракту британської компанії BAE Systems на суму 82,2 млн доларів, як зазначено в прес-релізі компанії. Згідно з контрактом, Україні постачатимуть стволи для артилерійських гармат калібру 105 і 155 мм, які будуть виготовлені на виробничих підприємствах у Великій Британії. Загалом у рамках угоди у Великій Британії буде вироблено до 150 артилерійських стволів.

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Стволи було виготовлено на заводі Sheffield Forgemasters у місті Шеффілд. Запуск виробництва там – перший випадок подібної оборонно-промислової діяльності у Сполученому Королівстві за майже два десятиліття. Таким чином, пише видання, країна "намагається відновити значну частину своєї втраченої виробничої бази". Велика Британія також відкрила в Шеффілді завод з випуску буксируваної американської артилерійської системи M777 калібру 155 мм.

"Як не дивно, цей об’єкт, судячи з усього, значною мірою залежить від України. Справа в тому, що британська армія не розглядає можливість експлуатації M777 через її нерухомість", – йдеться у статті.

Артилерійські системи України

Поки що незрозуміло, для яких артилерійських систем призначені поставлені стволи. Українська армія використовує широкий спектр далекобійних гармат. Серед них – зброя від західних союзників та власна 155-мм гаубиця "Богдана".

Також Україна використовує британську 105-мм легку гармату L118. Було передано й великий парк самохідних артилерійських установок AS90 калібру 155 мм.

Гаубиця "Богдана" – більше новин

Нагадаємо, що українська гаубиця "Богдана" дедалі активніше використовується на фронті, ставши головною альтернативою як радянським, так і західним артилерійським системам. Головною перевагою "Богдани-Б" є швидкість виробництва та нижча вартість порівняно із західними аналогами.

При цьому артилеристи зазначають, що українська гаубиця є точнішою, ніж американська М777, завдяки тому, що її ствол довший і має більшу кількість нарізів. Крім того, ресурс ствола "Богдани-Б" сягає 8 тисяч пострілів, тоді як у М777 – близько 4700.

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