Макет цієї зброї розробили українські волонтери, аби ввести в оману окупантів на фронті.

На сході України російські окупанти досі не зрозуміли, що гаубиця Д-20, яку вони вже протягом місяця намагаються знищити, є несправжньою. Десятки тисяч доларів було витрачено на безладну збірку з дренажних труб, шин від вантажівок та порожніх каністр з-під бензину, проте розробники з цього зробили імітовану радянську гармату, пише The Times.

Журналісти наголошують, що кожен російський 122-мм снаряд коштує 1000 доларів, а один боєприпас для "Ланцета" може коштувати 35 тисяч доларів.

"Росіяни можуть стріляти скільки завгодно. Це нічого не змінить", - каже зі сміхом очільник волонтерської групи, яка виготовляє макетну зброю на заході країни Михайло Роман. Відео дня

Водночас поки увагу армії РФ відволікає макет, вона не помічає справжню гаубицю Д-20, яка завдає ударів по її солдатах з сусідньої купи дерев. Зазначається, що поруч з фальшивою гаубицею розмістили повільно палаючі свічки, аби обдурити тепловізійні камери окупантів.

"Це був тріумф. Щоразу, коли знищується одна з наших приманок, я радію, бо це означає врятоване життя", - зазначає Роман.

У виданні також додали, що найближчими тижнями українські військові отримають сотні макетів антен Starlink, які виготовлені з пап'є-маше. Також очільник волонтерської групи планує побудувати дерев'яну батарею протиповітряної оборони Patriot, яка є однією з найцінніших частин західного озброєння в Україні. Роман сподівається, що макет цієї установки приверне увагу ворожих ракет.

Попри всю винахідливість українців, волонтер знає, що ЗСУ не протримаються довго, якщо їм не надати справжню зброю перед обличчям російської армії.

"Ми дуже цього потребуємо. Нам потрібно більше справжніх артилерійських снарядів. Більше справжніх гаубиць. Тому що на цей час наших хлопців переважають у озброєнні десять до одного", - наголосив він.

Коли Роман спостерігав за тим, як його команда виготовляє чергову фальшиву гаубицю Д-20 перед її відправкою до Вовчанська, він сумно посміхнувся, подумавши про те, що її можна було б замінити на справжню, пишуть у The Times.

"Росіяни наступають, а наші ресурси обмежені", - наголосив він.

Зброя для України – останні новини

Як писав УНІАН, Італія передасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні наголосив, що про таку зброю в Італії просила сама Україна.

Також повідомлялось, що Румунія може передати Україні системи Patriot. Зазначається, що ухвалення має схвалити Вища рада національної оборони.

"Перш за все, повинні говорити фахівці. Це не означає, що якщо система охоплює частину України, то вона не охоплює і Румунію. Йдеться про те, щоб фахівці сіли за стіл переговорів і знайшли найкращі рішення... Отже, на цю мить пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - підкреслив прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

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