Зокрема, обговорюється наявність F-16 з американцями та іншими союзниками.

Україна подала офіційний запит до Нідерландів щодо постачання винищувачів F-16. Зараз питання на стадії обговорення.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє NOS. За її словами, вона розуміє прохання України, однак його нелегко виконати.

"Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними у цьому", - сказала вона.

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Надання Україні винищувачів

8 лютого український президент Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Британії, закликав світову спільноту надати ЗСУ сучасні винищувачі. З таким же проханням він звернувся під час візиту Парижа до Макрона і Шольца.

Першою, традиційно, відповіла на заклик Зеленського Британія. Того ж дня британський прем’єр Ріші Сунак оголосив про розширення тренувань бійців ЗСУ у країні. Українських пілотів відтепер навчатимуть на британських літаках. Також він доручив міністру оборони Бену Воллесу розглянути варіанти літаків, якими зможуть керувати українські льотчики.

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