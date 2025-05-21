Видання розповіло звідки взявся і де воює проти ЗСУ цей підрозділ та про те, як йому вдалося знищити український Himars біля Часового Яру.

Елітний російський підрозділ безпілотників знищив українську ракетну установку Himars за 10 км від лінії фронту неподалік від Часового Яру в Донецькій області.

Як пише оглядач The Telegraph Кіран Келлі, є кадри, що підтверджують втрату ЗСУ американської установки. Він зазначив, що на відео було видно, як система мчить ґрунтовою дорогою, коли російський БПЛА наближається зверху.

"Трансляція перервалася за кілька секунд до удару, але окремі кадри показали вибух за кілька миттєвостей потому, підтвердивши, що одна з найцінніших ракетних систем України була знищена", - написав він.

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За даними Келлі, атака була здійснена "Рубіконом", елітним російським підрозділом безпілотників, якого бояться ЗСУ.

Оглядач повідомив, що підрозділ розгорнули цього року в рамках кампанії з витіснення ЗСУ з Курської області, але тепер "Рубікон" переспрямований на полювання на найцінніші бойові активи України, зокрема, ракети великої дальності.

"Є ознаки того, що це вдається", - констатував Келлі.

Оглядач наголосив, що ці установки дуже цінні для України, тому дуже дивно, що Himars було розміщено всього за 10 км від лінії фронту. Келлі припустив, що установка, знищена під Часовим Яром, використовувалася для ураження цілей глибоко в тилу ворога.

"Himars залишається важливою тактичною та оперативною системою для українців, особливо тому, що вона може тримати російські цілі під загрозою на деякій відстані від лінії фронту, впливаючи на російську логістику та управління, а також на бойову міць", - сказав експерт з озброєнь в оборонному аналітичному центрі Rusi Том Вітінгтон.

Після знищення Himars біля Часового Яру, ЗСУ втратили ще 4 одиниці цього озброєння, і, як зазначив Келлі, це невеликий, але суттєвий пролом в арсеналі України, особливо на тлі незрозумілості з військовою допомогою від США.

Оглядач акцентував, що робота цього підрозділу особливо турбує Київ. Остання атака на одну з систем, як повідомляється, була здійснена дроном з видом від першої особи (FPV) з використанням оптоволоконного кабелю наведення - складної і значною мірою завадозахищеної конструкції, яка сигналізує про небезпечний зсув у війні.

Оптоволоконні дрони фізично прив'язані до своїх операторів за допомогою надтонких кабелів, які передають відео та сигнали наведення в реальному часі.

"Оптоволоконні кабелі в принципі неможливо заглушити, вони дуже тонкі, в деяких випадках завтовшки з людську волосину, тому їх неймовірно важко виявити фізично", - пояснив Вітінгтон.

Келлі написав, що "Рубікон", створений у жовтні 2024 року за особистою вказівкою Андрія Бєлоусова, міністра оборони РФ, став випробувальним полігоном для цього типу нових технологій. Його пілоти дронів тепер працюють щонайменше в 7 спеціалізованих загонах по всьому Донбасу, виконуючи складні, децентралізовані місії.

Тактика підрозділу також сучасна. Під час наступу на Курській дузі дрони "Рубікону" наносили удари по коротких ділянках дороги - завдовжки лише від 100 до 300 мм - з кількох кутів одночасно, заманюючи колони в смертельні засідки.

"Деякі дрони застрявали в дорожньому покритті, вибухаючи під проїжджаючими транспортними засобами, як наземні міни. Інші атакували в лоб, націлюючись на передні і задні транспортні засоби, щоб заманити решту в зону ураження", - розповів про тактику підрозділу Келлі.

Результати були руйнівними, більшість українських військ було витіснено з Курської області після того, як підрозділ "Рубікон" зруйнував їхній маршрут постачання, констатував оглядач.

Під час цього процесу "Рубікон" вивів з ладу сотні українських транспортних засобів, включно з піхотними транспортерами M2 Bradley і важко броньованими вантажівками MaxxPro, часто за допомогою безпілотників з оптоволоконним кабелем.

Українські оператори безпілотників, нездатні глушити їх або перехитрити, почали називати повітряний простір над Курськом "дорогою смерті".

Переорієнтація російського елітного підрозділу на дороге озброєння, таке як Himars, знаменує нову і тривожну фазу для України. Це означає, що РФ більше не просто переслідує лінії постачання українців у Курську - її приціл твердо націлений на систематичне націлювання на стратегічний кістяк далекобійного ударного потенціалу ЗСУ, який вони так ефективно використовували.

"Удар біля Часового Яру, який став першим знищенням пускової установки Himars за допомогою безпілотника з оптоволоконним кабелем, свідчить про те, що в Росії тепер є засоби, які дають змогу дотягнутися навіть до найзахищеніших об'єктів України", - написав Келлі і додав, що якщо Україна не зможе швидко адаптуватися до цієї нової загрози, наслідки можуть бути дуже поганими.

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У ніч на 21 травня невідомі дрони атакували Болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ. Це підприємство виробляє мікросхеми, напівпровідники і є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів.

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