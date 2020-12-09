За його словами, найбільша проблема в тому, що поки не буде змін у свідомості на верхах, у великих кабінетах, у низах нічого не зміниться, і поки що не всі хочуть реформ у війську, попри те, що люди давно прагнуть змін на краще.

У цьому році попри епідемію коронавірусу Збройні сили України (ЗСУ) відпрацювали всі заплановані навчання, крім зборів резервістів та підрозділів тероборони.

Читайте такожНа Херсонщині завершились військові навчання "Спільні зусилля" (фото)Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform. За його словами, проблем ні з пальним, ні з боєзапасами не було. Проте він уточнив, що Харківський авіаційний університет цього року в достатньому обсязі не був забезпечений пальним для проведення льотної підготовки курсантів. Тому командування ПС вирішило, що курсанти мають нарощувати наліт під час стажувань у військах.

"У війську вже немає такого, що літає лише частина офіцерів-льотчиків, літають всі, але наліт різний. На наступний рік визначено, що середній наліт, наприклад, екіпажу армійської авіації має бути не менше 50 годин. Хотілось би, щоб наліт льотчиків був стабільно високим у всіх. Але не забувайте: тут багато залежить не лише від кількості пального, а й технічного стану літаків", - зазначив Хомчак.

Крім того, за його словами, у ЗСУ вже працює понад 7 тис. стандартів НАТО і процес їх впровадження триває. "В арміях Альянсу, коли кажуть, що цей підрозділ відповідає визначеним стандартам, то всі розуміють, який рівень його підготовки, які завдання він здатен виконувати", - підкреслив він.

Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що є ще не вирішені проблеми. За його словами, часто це не низький рівень грошового забезпечення, військові просять нову техніку, запчастини, нове озброєння. Крім цього, залишається великою проблемою забезпечення соціальних гарантій. Люди часто зневірюються, бо не отримують всіх тих пільг і державних гарантій, які прописані в законодавстві.

"Точно знаю, що найбільша проблема в тому, що поки на верхах, у великих кабінетах, не буде змін у свідомості, не буде нових підходів до вирішення проблем, не запровадять ефективних, прозорих нових механізмів — у низах нічого не зміниться. Очевидно, що не всі хочуть реформ у війську, попри те, що люди давно прагнуть змін на краще. Спротив старої системи ще дуже сильний, тому певні персонажі прагнуть створювати довкола українського війська негативний фон, намагаються дискредитувати керівництво ЗСУ, комбригів, нашу армію загалом", - розповів Хомчак.

Також у війську є проблеми з логістикою. За словами Хомчака, логістика війська — це ще застаріла система. Він розповів, що треба витратити багато часу і підготувати стоси паперів, щоб щось з необхідного вибити на складах. "Саме тому і досі дехто звертається до волонтерів за допомогою або купує за свій кошт, щоб тільки уникнути паперової тяганини. Поки в нас лише змінилася назва — логістика замість тилу", - розповів він.

Ще однією з проблем залишається забезпечення безпеки баз, складів та арсеналів. "Цього року ми не отримали ні скануючих систем для перевірки транспорту, ні пожежних танків, ні пожежних машин, які замовляли. Не вдалося вивести відеоспостереження захищеними мережами за ситуацією на арсеналах у єдиний центр моніторингу обстановки на об’єктах. Заявки були, як і кошти, відповідні посадовці не знайшли виробника, а може, і не захотіли, який би міг поставити нам сучасні системи й обладнання за нашими технічними вимогами. Були пропозиції переписати їх. Як можна занижувати вимоги до безпеки? Адже йдеться про безпеку арсеналів, збереження життя наших людей та боєприпасів! Невже нам замало сумних уроків масштабних надзвичайних подій на складах у різні часи й в різних регіонах?!", - задався питанням головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: Ірина Погоріла