Хорватія до 2028 року планує модернізувати свої збройні сили.

Влада Хорватії вирішила оновити озброєння Збройних сил країни, при цьому стару бронетехніку може бути передано Україні. Про це пише видання Vecernji list.

Довгостроковий план розвитку Збройних сил Хорватії до 2028 року передбачає закупівлю значної кількості військової техніки, включно з бойовими машинами піхоти, танками, комплексами ППО і самохідними артилерійськими установками. Міністерство оборони вже веде переговори з потенційними постачальниками, однак поставки затримуються, тому що зброя, в якій зацікавлена Хорватія, і яка виробляється в Європі або США, насамперед дістається Україні.

Так, у квітні до Хорватії прибули перші шість із 12 винищувачів "Рафаль", і вже за рік ескадрилья буде повністю укомплектована. Крім того, до 2026 року всі 62 бойові броньовані машини Bradley M2A2 ODS будуть відремонтовані та модернізовані на заводах Dura Dakovic у співпраці з Bae Systems. Також у планах Міністерства оборони Хорватії замовлення на виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що доведе загальну кількість цих машин до 200.

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Крім того, Хорватія планує закупити додаткові артилерійські установки PzH 2000 калібру 155 мм на додаток до вже наявних 14 гаубиць. У планах також придбати мобільну артилерію на колесах, серед можливих варіантів розглядаються шведська 155-мм Archer або французька 155-мм Caesar.

У довгостроковий план закупівель буде також включено закупівлю нових танків. Розглядають три варіанти - німецький Leopard A7+, американський Abrams і французький Leclerc. Підраховано, що Хорватії на перший час знадобиться щонайменше 50-60 танків.

При цьому, наголошується в статті, в результаті Хорватія виведе з експлуатації всю решту бронетехніки російського або югославського виробництва, яку, можливо, передадуть Україні.

Військова допомога Україні від Заходу

У липні Іспанія оголосила про передачу нового пакета допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 2А4, екскаватори та велика кількість протитанкових ракет.

Також, за даними ЗМІ, Німеччина таємно передала Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійшла важка бронетехніка.

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