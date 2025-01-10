В країнах НАТО починають усвідомлювати, що їхні армії швидко відстають від реалій часу.

Велика Британія повинна негайно вивчити український досвід використання штучного інтелекту у веденні війни. Про це пише Independent із посиланням на звіт Комітету з питань оборони британського парламенту.

У звіті зазначається, що українці використовують технологію штучного інтелекту в безпілотниках для збору розвідувальних даних та аналізу бойової ситуації. Натомість у британській армії технології штучного інтелекту є "недорозвиненими і потребують вдосконалення", кажуть в Комітеті.

"Використання штучного інтелекту в Україні показує, що він пропонує серйозну військову перевагу на полі бою, і оскільки штучний інтелект стає все більш поширеним і вдосконаленим, він змінить спосіб роботи оборони, від штабу до фронту. Використання штучного інтелекту для оборони потребує не лише оновлених технологій, але й оновленого підходу, і в сьогоднішньому звіті ми закликаємо Міністерство оборони перетворити себе на "рідну для ШІ" організацію, повністю інтегруючи ШІ у свою роботу та мислення", – заявила членкиня комітету Емма Леуелл-Бак.

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ШІ на війні в Україні

Як писав УНІАН, штучний інтелект відіграє дедалі важливішу роль на полі бою в Україні. Зокрема він допомагає підвищити точність наведення безпілотників на ціль. Так, якщо у 2023 році рівень влучності українських безпілотників не перевищував 50%, то в минулому році цей показник зріс до майже 80%.

Також ми розповідали, що Україна використовує величезну кількість відео з дронів для тренування бойових моделей штучного інтелекту. Щодня в систему додається 5–6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування ШІ.

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