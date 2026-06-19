Росія підозріло зблизила військові супутники із супутником ICEYE, який допомагає ЗСУ

Наразі точне призначення російських апаратів залишається невідомим, але фахівці розглядають кілька можливих сценаріїв.

Росія здійснила незвичайний маневр у космосі, який викликав занепокоєння серед західних аналітиків. Наприкінці травня чотири російські військові супутники змінили свої орбіти та фактично вирівнялися з орбітальною площиною супутника ICEYE-X36, відомого як "народний супутник" України.

Як пише видання Rusi, йдеться про супутник фінської компанії ICEYE, доступ до даних якого Україна отримала завдяки збору коштів громадянами у 2022 році. Він забезпечує українських військових радарною розвідкою, дозволяючи отримувати зображення поверхні Землі незалежно від погоди чи часу доби.

Експерти зазначають, що подібний маневр потребує значних витрат палива, тому навряд чи є випадковим. Наразі точне призначення російських апаратів залишається невідомим, але фахівці розглядають кілька можливих сценаріїв.

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Однією з версій є спроба психологічного тиску. Поточне розташування російських супутників дозволяє швидко провести операцію зближення з ICEYE-X36. Такі маневри можуть використовуватися для спостереження, перехоплення сигналів або навіть фізичного впливу на космічний апарат.

Інший імовірний сценарій пов’язаний із радіоелектронною боротьбою. Росія може намагатися отримати доступ до даних, які передає супутник, або створити перешкоди для його роботи. За оцінками української сторони, близько 38% інформації від систем ICEYE безпосередньо використовувалося для планування ударів по російських цілях.

Найбільш радикальним варіантом залишається фізичне втручання або пошкодження супутника. Хоча відкритих підтверджень таких намірів немає, аналітики не виключають подібного розвитку подій. Водночас такий крок став би безпрецедентним, оскільки жодна країна досі не атакувала космічний апарат іншої держави або комерційної компанії в умовах реального конфлікту.

На думку експертів, наразі найімовірнішою метою Росії є саме не кінетичний вплив – спроба перешкодити роботі супутника або продемонструвати вразливість космічних систем, які підтримують Україну.

Російські супутники

Зазначимо, перша спроба Росії розгорнути власну систему супутникового інтернету, яка має стати аналогом Starlink, завершилася невдачею. Один із супутників проєкту "Рассвет" зійшов з орбіти та згорів у земній атмосфері менш ніж через три місяці після запуску, повідомляє Defence Blog.

Супутникова система Starlink залишається одним із найнадійніших засобів зв’язку на полі бою, тому Росія навряд чи зможе найближчим часом створити її повноцінний аналог для своїх військ, вважає військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, Росія змушена витрачати додаткові фінансові та технічні ресурси, намагаючись забезпечити свої підрозділи стабільним бездротовим зв’язком під час бойових дій проти України.

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