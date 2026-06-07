Згорів в атмосфері: російський аналог Starlink втратив перший супутник

Це перша підтверджена втрата в межах російської програми "Рассвет", яка має стати альтернативою Starlink.

Перша спроба Росії створити власну альтернативу супутниковому інтернету Starlink зіткнулася з серйозною невдачею. Один із супутників нової системи "Рассвет" втратив орбіту та згорів в атмосфері Землі менш ніж через три місяці після запуску, пише Defence Blog.

Журналіст і дослідник російської космічної програми Анатолій Зак, який відстежує роботу російських космічних апаратів через відкриті дані, стверджує, що йдеться про супутник "Об'єкт 4" (NORAD 68363), який був запущений у складі першої групи апаратів системи "Рассвет" 23 березня 2026 року.

За даними спостережень, після виходу на орбіту апарат жодного разу не виконав маневрів для підняття висоти польоту. Через це він поступово втрачав орбіту під впливом атмосферного опору, поки 6 червня не увійшов у щільні шари атмосфери та не згорів.

Відео дня

На відміну від нього, інші супутники угруповання змогли активувати свої двигуни та почали поступово підніматися на вищі орбіти.

Відповідь Росії на Starlink

Проєкт "Рассвет" розробляє російська приватна компанія "Бюро 1440". Його мета – створення мережі супутникового інтернету на низькій навколоземній орбіті, яка мала б стати російським аналогом Starlink.

Потреба у такій системі стала особливо актуальною після того, як мережа Starlink довела свою ефективність під час війни в Україні, забезпечуючи стійкий зв'язок навіть у зоні бойових дій.

Росія давно прагне створити власну систему супутникового зв'язку, здатну підтримувати як цивільні, так і військові комунікації незалежно від західних технологій.

Сам запуск супутників "Рассвет" супроводжувався незвичною секретністю. Попри численні свідчення очевидців про старт ракети з космодрому Плесецьк, ані Роскосмос, ані Міністерство оборони Росії не зробили офіційних заяв про запуск.

Першим підтвердженням місії стало відео від компанії "Бюро 1440", оприлюднене вже після виходу супутників на орбіту. Експерти вважають, що така закритість свідчить про стратегічне значення програми, яка має не лише комерційну, а й військову складову.

Не всі супутники працюють однаково

Спостереження за орбітами показали, що угруповання функціонує нерівномірно. Частина апаратів активно піднімає свої орбіти, інші лише підтримують поточну висоту.

Найбільше занепокоєння викликав саме "Об'єкт 4", який від самого початку не демонстрував жодних ознак роботи двигунів. Це може свідчити як про несправність рухової установки, так і про повну втрату керування супутником.

Станом на початок червня шість супутників продовжували набір робочої висоти, ще вісім утримували свої орбіти.

Попри першу втрату, російська програма, ймовірно, продовжить розгортання угруповання. За неофіційною інформацією, наступний запуск супутників "Рассвет" може відбутися вже 18 червня.

Російський аналог Starlink - головні новини

Нагадаємо, український фахівець з радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Росія активно працює над створенням власного аналога системи супутникового інтернету Starlink. Поки що проєкт перебуває на початковому етапі і не має підтверджених ознак військового застосування.

Військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт з озброєння в Defense Express Іван Киричевський зазначає, що росіяни можуть скільки завгодно заявляти про роботу над "альтернативою" Starlink на основі супутникового зв'язку, але все зводиться до їхніх можливостей створювати, виробляти та запускати ракети-носії під супутники.

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