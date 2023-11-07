Вартість програми оцінюється більш ніж в 2,5 мільярда доларів США.

Індія ініціювала програму розробки зенітно-ракетних систем великої дальності (LRSAM) для ВПС Індії з метою зміцнення її можливостей протиповітряної оборони, повідомив представник індійської державної організації оборонних досліджень і розробок (DRDO).

За словами чиновника, програма LRSAM, що отримала назву Project Kusha, знаходиться "на початковій стадії розробки", пише Janes.

Система LRSAM буде спроектована та розроблена DRDO. Вона призначена для виявлення і нейтралізації повітряних загроз, таких як винищувачі-невидимки, літаки, балістичні і крилаті ракети, високоточні боєприпаси і безпілотні літальні апарати (БПЛА) на дальностях майже 350 км, додав чиновник.

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Міністерство оборони Індії схвалило п'ять одиниць систем LRSAM - з можливостями, аналогічними російським самохідним ЗРК С-400 "Тріумф" - для ВПС Індії, йдеться в недавній вирізці з газетного номера DRDO.

За даними індійської державної телекомпанії, вартість програми оцінюється більш ніж в 2,5 мільярда доларів США, і вона спрямована на створення трирівневої системи ППО з ракетами-перехоплювачами, здатними вражати на відстані 150, 250 і 350 км .ВПС мають намір розгорнути систему в експлуатацію до 2028-2029 років.

Нещодавно DRDO у співпраці з Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems і кількома місцевими компаніями розробила зенітну ракету середньої дальності (MRSAM), вітчизняний варіант ізраїльської ЗРК Barak-8. MRSAM, вже прийнятий на озброєння і розгорнутий в індійській армії, військово-повітряних силах і військово-морському флоті, може перехоплювати кілька цілей на відстані до 70 км.

Можливість покупки Індією комплексів С-400

У 2019 Росія почала виробництво систем С-400 для Збройних сил Індії. В цілому, згідно з контрактом, індійська сторона повинна була заплатити 5,43 мільярда доларів за російські ракети.

В результаті Росія через війну в Україні зірвала контракт на поставку Індії систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" і запчастин для російських бойових літаків.

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