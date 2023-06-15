Міноборони Ізраїлю зазначає, що рекордний попит на ізраїльську продукцію пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї для війни з Росією.

Ізраїль веде переговори про продаж свого танка Merkava двом країнам, одна з яких знаходиться в Європі. Як повідомляє Reuters з посиланням на представника Міністерства оборони країни, це стане першим випадком експорту флагманської бойової машини.

За словами представника Міноборони Ізраїлю, що рекордний попит на ізраїльську продукцію частково пов'язаний з бажанням країн поповнити свої арсенали після надання Україні зброї для війни з Росією. В результаті Ізраїль експортує надлишки систем, які він раніше не продавав за кордон, включаючи Merkava попереднього покоління.

"Є дві перспективні країни, з якими ми ведемо попередні переговори (про продаж танків)", — сказав Кулас. "Мені заборонено називати їх імена, але одна з них знаходиться на європейському континенті".

Відзначається, що танк Merkava був введений в дію після того, як Ізраїльський бронетанковий корпус зазнав важких втрат проти Єгипту і Сирії у війні 1973 року, і з метою зниження залежності від іноземних поставок зброї. Merkava четвертого покоління був прийнятий на озброєння в 2004 році.

Ізраїль та постачання зброї

Раніше Ізраїль підписав з Нідерландами угоду про постачання ракетно-артилерійських систем. Повідомлялося, що Німеччина також знаходиться на шляху до придбання ряду нових оборонних систем у Ізраїлю, а інші країни теж ведуть різні переговори.

Водночас Ізраїль відмовляється надавати Україні зброю. Спочатку він обмежувався лише гуманітарною допомогою, проте пізніше заявив, що допоможе розробити "розумну" систему оповіщення про повітряні тривоги.

Також на початку травня Україна почала отримувати ізраїльські радари для попередження про ракетні удари РФ.

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