Цей БПЛА може розвивати швидкість 3700 км/год.

У місті Чанчунь в Китаї військові створили новий безпілотник Wuzhen-8, який може вражати винищувачі.

Про це повідомляє Gagadget.

БПЛА можна використовувати для розвідки або як дрон-камікадзе. Він здатен розвивати швидкість 3700 км/год.

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Зазначається, що вперше цей безпілотник показали ще рік тому в рамках авіашоу в місті Чжухай. Однак тільки зараз китайські військові уточнили інформацію щодо його застосування і ще раз продемонстрували безпілотний літальний апарат публіці.

Додається, що у разі потреби Wuzhen-8 здатний замаскуватись під високошвидкісну ракету, щоб вражати винищувачі. Крім того, безпілотник може атакувати й авіаносці.

New Chinese supersonic drone Wuzhen-8 ! pic.twitter.com/xVAbWvw54l — Yin Sura 尹苏拉 (@yin_sura) August 29, 2022

Нагадаємо, 30 серпня, в турецькому місті Самсун публіці вперше представили нову модель ударного безпілотника Bayraktar Kızılelma ("Червоне яблуко"), який обладнаний реактивним двигуном. Такі дрони здатні до "агресивного маневрування" і володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

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