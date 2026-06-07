Китайський дрон видавав себе за винищувач Британії, і система відстеження йому повірила

Поблизу острова Хайнань зафіксували безпілотник, який передавав ідентифікаційні дані британського винищувача Typhoon.

Над акваторією поблизу острова Хайнань у Китаї зафіксували незвичний інцидент, який викликав занепокоєння авіаційних експертів. Військовий безпілотник, імовірно китайського походження, транслював сигнал ідентифікації як винищувач Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії.

Про це стало відомо після аналізу даних сервісів відстеження польотів, зокрема Flightradar24, пише портал AirLive. За даними спостережень, об’єкт передавав ідентифікаційний код і реєстрацію, що належать британському Typhoon із позначенням ZK334 та позивним YILO2400. Водночас траєкторія польоту та характеристики руху не відповідали бойовому винищувачу.

Аналітики зазначають, що літак рухався зі стабільною низькою швидкістю та на відносно невеликій висоті – параметрами, більш типовими для розвідувального безпілотника середньої висоти тривалого польоту.

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Зрештою апарат приземлився в районі острова Хайнань, де активно фіксується діяльність китайських військових безпілотних систем.

Підозра на навмисну підміну ідентифікації

Експерти дійшли висновку, що платформа могла навмисно транслювати чужий військовий ідентифікатор, імітуючи іноземний літак. Мотиви такого кроку залишаються незрозумілими – від тестування систем до спроби приховати реальні параметри польоту.

Інцидент знову привернув увагу до слабких місць системи ADS-B, яка використовується у глобальній авіаційній навігації. Система передбачає постійну передачу літаками даних про місцеперебування, швидкість і ідентифікацію. Водночас вона не має механізму перевірки достовірності сигналу, що дозволяє потенційно підробляти дані.

Фахівці наголошують, що подібні випадки можуть створювати ризики у зонах підвищеної військової активності та спірного повітряного простору, де точність ідентифікації літальних апаратів є критично важливою.

Інші новини з Китаю

Як повідомляв УНІАН, Китай розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. У Пекіні заявили, що її метою є посилення контролю за судноплавством, забезпечення дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни.

У китайській владі пояснили, що операція спрямована на розширення можливостей патрулювання у відкритому морі, посилення правоохоронної діяльності та контроль руху суден у стратегічно важливих районах.

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