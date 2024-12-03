Невідомі ані назва та характеристики корабля, ані його фактичні можливості.

На минулому тижні в мережу виклали відео таємничого китайського корабля, схожого на "‎авіаносець"‎. Тепер представлені якісні фото, які дають краще уявлення про судно.

В першу чергу експерти звернули увагу на те, що корабель отримав одразу три надбудови, тоді як зазвичай на авіаносцях можна бачити одну або дві. Чому саме китайці обрали таку схему – невідомо.

Більше того, залишається невідомою приналежність корабля. Одразу після публікації відео експерти припустили, що це взагалі може бути не військовий корабель, адже на ньому не було жодних позначень, які б говорили про належність до китайського флоту.

Відео дня

У той же час, на одному з фото можна бачити емблему, яка вказує на належність корабля до Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC).

Можливо, що "‎авіаносець"‎ являє собою експериментальне або дослідницьке судно. Скоріш за все, на ньому можуть базуватись вертольоти або безпілотники. Ніяких ознак катапульт, які б запускали більш важкі пілотовані літаки, помічено не було.

Цікаво, що димові труби виведені на третій "острів", який розмістили на кормі. Також на одному з фото можна бачити підйомник, який, вочевидь, використовується для підняття літальних апаратів до палуби.

Нові китайські кораблі

Раніше "‎загадковий"‎ китайський стелс-корабель, на який свого часу звернули увагу експерти зі всього світу, показали з близької відстані. На думку фахівців, він може бути "прототипом корвету". Також не можна виключати, що мова йде про експериментальне судно.

А нещодавно в мережу виклали фото нової атомної субмарини Китаю, яка схожа на російський підводний човен проєкту 885 "Ясень". Експерти вважають, що нові знімки демонструють колосальний прогрес Пекіну у розробці перспективних атомних субмарин.

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