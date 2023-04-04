Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене.
"Чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО. Це предмет нашого постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції", - повідомляє прес-служба Міноборони.
Він підкреслив, що важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики.
"Зокрема, у якості швидкої відповіді, яка дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка. Ми вдячні словацьким партнерам за вже передані МіГи-29. Ми дуже розраховуємо на бойові літаки з Польщі і вдячні польським друзям за ухвалення відповідних рішень. Ми дякуємо Польщі за кожен елемент підтримки, особливо такий важливий, як бойова авіація. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - сказав міністр.
Резніков зазначив, що стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом.
"Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - додав він.
Літаки для України - деталі
Збройні сили України закликали ЗМІ не маніпулювати заголовками та робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГ. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наразі на озброєнні у Повітряних сил ЗСУ є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українському війську потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити ворога на фронті.