Він підкреслив, що важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики з боку РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене.

"Чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО. Це предмет нашого постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції", - повідомляє прес-служба Міноборони.

Він підкреслив, що важлива компонента нашої оборони – повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики.

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"Зокрема, у якості швидкої відповіді, яка дасть результат у короткі строки, нам підходять літаки радянського зразка. Ми вдячні словацьким партнерам за вже передані МіГи-29. Ми дуже розраховуємо на бойові літаки з Польщі і вдячні польським друзям за ухвалення відповідних рішень. Ми дякуємо Польщі за кожен елемент підтримки, особливо такий важливий, як бойова авіація. МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом.

"Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - додав він.

Літаки для України - деталі

Збройні сили України закликали ЗМІ не маніпулювати заголовками та робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГ. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що наразі на озброєнні у Повітряних сил ЗСУ є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українському війську потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити ворога на фронті.