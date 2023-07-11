На першому етапі підготовку почнуть проходити 20 українських льотчиків.

Великобританія почне навчання українських пілотів керуванню західними військовими літаками вже наприкінці липня або початку серпня. На першому етапі це будуть 20 пілотів, повідомив в ефірі телемарафону посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

"Кількість на першому етапі буде 20. Початок навчань - в кінці цього місяця-початку серпня. Цей курс буде розпочато таким чином, щоб пілоти могли перейти потім на платформи, які будуть обрані", – сказав дипломат.

Посол пояснив, що сама Британія не експлуатує винищувачі F-16, але має в своєму розпорядженні інші літаки європейського виробництва. Рішення Лондона почати навчання українських пілотів було ухвалено з метою розірвати замкнуте коло дискусій про те, хто які літаки може передати.

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"Рішення Британії було в наступному: почнемо тренувати наших (українських – УНІАН) пілотів і дамо можливість нашим (європейським – УНІАН) політикам ухвалити остаточне рішення. До моменту цього рішення у нас вже будуть пілоти, які пройдуть певний час підготовки", – розповів Пристайко.

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На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що всупереч всім обіцянкам, навчання українських пілотів на Заході так і не стартувало. За словами дипломата, він розраховував, що українська армія отримає літаки вже в перші місяці 2024 року, проте зараз цей графік починає зміщуватися.

Глава військового комітету НАТО Роб Бауер розповів журналістам, що питання надання Україні винищувачів, про які вона просить, "не буде вирішено в короткостроковій перспективі". Зокрема Україна точно не отримає винищувачі F-16 доти, поки не завершиться контрнаступ ЗСУ.

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