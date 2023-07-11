Великобританія почне навчання українських пілотів керуванню західними військовими літаками вже наприкінці липня або початку серпня. На першому етапі це будуть 20 пілотів, повідомив в ефірі телемарафону посол України у Великобританії Вадим Пристайко.
"Кількість на першому етапі буде 20. Початок навчань - в кінці цього місяця-початку серпня. Цей курс буде розпочато таким чином, щоб пілоти могли перейти потім на платформи, які будуть обрані", – сказав дипломат.
Посол пояснив, що сама Британія не експлуатує винищувачі F-16, але має в своєму розпорядженні інші літаки європейського виробництва. Рішення Лондона почати навчання українських пілотів було ухвалено з метою розірвати замкнуте коло дискусій про те, хто які літаки може передати.
"Рішення Британії було в наступному: почнемо тренувати наших (українських – УНІАН) пілотів і дамо можливість нашим (європейським – УНІАН) політикам ухвалити остаточне рішення. До моменту цього рішення у нас вже будуть пілоти, які пройдуть певний час підготовки", – розповів Пристайко.
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На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що всупереч всім обіцянкам, навчання українських пілотів на Заході так і не стартувало. За словами дипломата, він розраховував, що українська армія отримає літаки вже в перші місяці 2024 року, проте зараз цей графік починає зміщуватися.
Глава військового комітету НАТО Роб Бауер розповів журналістам, що питання надання Україні винищувачів, про які вона просить, "не буде вирішено в короткостроковій перспективі". Зокрема Україна точно не отримає винищувачі F-16 доти, поки не завершиться контрнаступ ЗСУ.