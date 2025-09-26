На кадрах видно, що літак оснастили двома двигунами з пласкими соплами.

Представлені найбільш детальні на сьогодні фото нового літака від компанії Shenyang Aircraft Corporation (SAC), який в ЗМІ називають J-50 або J-XDS. На них звернув увагу портал The War Zone.

Найчастіше літак розглядають як прототип винищувача шостого покоління.

Як можна бачити, він не має вертикального стабілізатора, що говорить про потенційно кращу малопомітність ніж у інших літаків. Також це рішення може дозволити ефективніше здійснювати польоти на надзвукових швидкостях за рахунок зменшення аеродинамічного опору.

J-50 оснащений двома двигунами з пласкими соплами та можливістю керування вектором тяги. Між стійками шасі, ймовірно, розташований внутрішній відсік для ракетно-бомбового озброєння.

Кабіна літака одномісна. Під носовою частиною можна бачити електронно-оптичну систему наведення. Також видно елементи, які нагадають бічні відсіки.

Раніше експерти дійшли до висновку, що довжина J-50 може становити 22 м, а максимальна злітна вага літака дорівнює 40 т. Передбачається, що винищувач може розвивати максимальну швидкість 2 Маха, а бойовий радіус становить близько 2200 км.

Новинки китайського ОПК

Китайці активно випробовують ще більший літак нового покоління, який називають J-36. Передбачається, що максимальна злітна вага машини буде становити 45-54 т.

Розміри літака дають підстави вважати, що він являє собою тактичний бомбардувальник (або важкий винищувач-бомбардувальник) і спеціалізуватиметься на ураженні цілей на морі і на землі.

Також повідомлялося, що Китай може створити палубний винищувач шостого покоління.

