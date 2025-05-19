Продумана тактика дозволила Україні завдати значної шкоди російському флоту на Чорному морі, навіть не вступаючи в традиційні морські бої.

Під час війни проти України деякі з найбільших втрат Росії сталися в Чорному морі, через що російський Чорноморський флот втратив більшу частину свого колишнього престижу.

Як зазначив оглядач оборонних новин 19FortyFive, розвідувальний аналітик Ісаак Зейтц, після цього багато експертів списали Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФ РФ) як грізну бойову силу.

До війни, як зазначив Зейтц, ЧФ РФ був ключовим у регіональному домінуванні Росії. Базуючись в анексованому Севастополі, флот був покликаний контролювати Чорне море, підтримувати операції в східній частині Середземного моря і стримувати вплив НАТО.

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Він включав надводні кораблі, підводні човни, десантні судна і судна підтримки, його підтримували берегові ракетні системи і морська авіація. "Стратегічне розташування флоту дозволило Росії проектувати силу по всьому регіону і підтримувати сильну морську присутність", - констатував оглядач.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну ЧФ РФ зіграв помітну роль. Він забезпечив морську блокаду України, завдавав ударів крилатими ракетами з моря і підтримував десантні операції вздовж південного узбережжя. Флот відіграв важливу роль в облозі Маріуполя та окупації острова Зміїний. Ці операції продемонстрували наступальні можливості флоту і його інтеграцію в ширшу військову кампанію РФ.

Однак, підкреслив Зейтц, домінування флоту незабаром було поставлено під сумнів, коли 13 квітня 2022 року Україна потопила флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва". Це стало найбільшою втратою російського флоту з часів Другої світової війни.

Аналітик зазначив, що незважаючи на те, що в України практично не було флоту, вона ефективно використовувала асиметричну війну для протидії ЧФ РФ. Вона розгорнула комбінацію вітчизняних і західних протикорабельних ракет, включно із системами "Нептун" і "Гарпун", а також стала піонером у використанні морських безпілотників і безпілотних надводних кораблів для ударів по російських кораблях та інфраструктурі. Ця тактика дозволила Україні завдати значної шкоди флоту, не вступаючи в традиційні морські бої.

До початку 2025 року українські сили знищили або пошкодили щонайменше 20 російських суден, включно з підводним човном класу "Кіло" "Ростов-на-Дону". Ці втрати змусили РФ переглянути свою військово-морську позицію в регіоні.

У міру посилення українських атак Чорноморський флот почав переміщати свої основні сили з Севастополя в порт у Новоросійську. Цей стратегічний висновок ознаменував собою значне зрушення в морській стратегії Росії і мовчазне визнання зростаючих можливостей України.

"Переміщення в Новоросійськ мало кілька наслідків. З оперативного погляду порт не мав інфраструктури і стратегічного розташування Севастополя, що обмежувало можливості флоту з проектування сили на західну частину Чорного моря. Цей крок також скоротив військово-морську присутність Росії поблизу Криму, послабивши її контроль над морськими територіями регіону", - констатував Зейтц.

Хоча успіхи України в Чорному морі були вражаючими, США та їхні союзники відіграли велику роль у багатьох операціях України. Військово-морські сили НАТО, особливо Туреччини, Румунії та США, збільшили свою присутність у регіоні, проводячи частіші патрулі та спільні навчання.

БПЛА і супутники НАТО також часто шукають цілі та вразливі місця і передають розвіддані Україні. Ця діяльність демонструє велику, але приховану роль НАТО у війні, оскільки деякі з найуспішніших ударів України було завдано з використанням зброї та розвідданих НАТО.

Однак, як зазначив оглядач, незважаючи на нещодавні невдачі, ЧФ РФ залишається активною бойовою силою, регулярно діючи в Чорному морі. Хоча флот рідше бере участь у масштабних ракетних ударах по Україні, зовсім нещодавно ЧФ РФ узяв участь у відбитті масованої атаки українських безпілотників, у якій, за деякими даними, було задіяно більше ніж 500 безпілотних літальних апаратів усіх типів.

"Операції України в Чорному морі, безумовно, обмежили військово-морські можливості Росії, але Чорноморський флот не бездіяльний, як помилково припускають деякі звіти. У міру продовження війни Росія коригувала свою тактику і стратегію, щоб захистити себе від асиметричних операцій України", - зазначив оглядач.

"Однак для флоту такого розміру, як російський, ці невдачі дивовижні і, чесно кажучи, непростимі", - висловив думку Зейтц.

Незважаючи на ці невдачі, ЧФ РФ зберіг оперативні можливості. Російські військові кораблі продовжували запускати "Калібри" по Україні з більш безпечних вод у східній частині Чорного моря.

Чорноморський флот Росії

Нещодавно офіцер спецназу армії США Стів Балестрієрі заявив, що Україна принизила Чорноморський флот Путіна без власних кораблів. Він зазначав, що вцілілі російські кораблі втекли в безпечні гавані, не навчившись воювати проти українських морських дронів.

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