У США показали нову модифікацію танка Abrams: що змінилося (фото)

Зокрема, змін зазнала башта танка.

У Сполучених Штатах Америки показали прототип нової модифікації свого основного бойового танка M1E3 Abrams. Фото новинки опублікував у соцмережі Х оглядач The Chieftain.

Українське видання "Мілітарний" проаналізувало оприлюднені кадри та зробило висновок, що версія M1E3 сильно відрізняється від попередника – M1A2 SEP. Зокрема, змін зазнала ходова частина танка. У

"Танк оснастили новими фарами та фронтальною камерою, розміщеною у спеціальній ніші, інтегрованій у верхню лобову деталь. При цьому механік-водій позбавлений люка разом з триплексами. Верхня лобова деталь візуально складається з трьох окремих секцій. Імовірно, це модульне рішення, яке дозволяє оперативно замінювати пошкоджені елементи", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Водночас у верхній частині додаткового бронезахисту автори помітили конструкції, схожі на технічні люки. Вони можуть бути призначені для забезпечення доступу до вбудованої електроніки.

Також отримали посилений бронезахист борти корпусу. При цьому корма танка змін не зазнала (принаймні візуально), хоча було встановлено новий гібридний двигун і трансмісію.

"Танк, принаймні візуально, виглядає занадто низьким. Це може свідчити про наявність нової гідропневматичної підвіски", – додають автори.

Суттєвих змін зазнала і башта танка. Хоча його характерні "щоки" змін не зазнали, у його кормовій чвстині зʼявилася велика надбудова, де розміщено автомат заряджання гармати та боєкомплект. Сама башта стала безекіпажною, тому відпадає потреба у четвертому члені екіпажу – заряджаючому. Проте залишається питання, де буде розміщено командира машини, адже раніше він перебував праворуч ві заряджаючого.

"Башту оснастили стабілізованим прицільним комплексом командира від Leonardo DRS, а додатковим озброєнням став дистанційно керований бойовий модуль R400 Mk2 RWS австралійської компанії EOS. Цей модуль обладнаний радаром EchoGuard, призначеним для виявлення та протидії безпілотникам, а також пусковою установкою ПТРК Javelin з боєкомплектом на один постріл", – сказано в матеріалі.

Проте факт інтеграції Javelin викликає запитання. З огляду на те, що башта буде безекіпажною, незрозуміло, хто і як буде здійснювати перезаряджання ПТРК.

Невідомо також, де зберігатимуться тубуси, якщо вони взагалі передбачені у боєкомплекті. За попередніми даними, екіпаж має лиш один постріл.

"Нерозкритим залишається питання доступу екіпажу до машини. Можна припустити, що потрапити всередину можна через башту. Також не виключено, що бічні бронеелементи у верхній лобовій частині виконують роль відсувних люків. Підтвердженням цього можуть слугувати елементи, схожі на ручки", – констатувало видання.

Нова зброя: інші новини

Росіяни почали використовувати у війні проти України новий дрон "Герань-5". Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН розповів, що за швидкістю цей дро майже не поступається крилатій ракеті. Він зазначив, що Іран передав Росії технологію виробництва дронів "Каррар".

Тим часом компанія Destinus показала крилату ракету Ruta Block 2. Вона має потужну бойову частину та збільшену дальність – понад 450 км.

Вас також можуть зацікавити новини: