Величезний крок уперед: представлено нову версію крилатої ракети '‎Рута'‎

Нова версія ракети кардинально відрізняється від попередньої.

Компанія Destinus показала крилату ракету Ruta Block 2, яка має потужну бойову частину та збільшену дальність. Про це повідомляє Defense Express.

За словами експертів, новий варіант вже точно не можна назвати "ракетою-дроном" (так називали попередню версію). Самі розробники описують Ruta Block 2 як автономну крилату ракету, яка призначена для ураження стаціонарних високовартісних цілей.

Характеристики Ruta Block 2:

Тип: крилата ракета;

Відео дня

Дальність: понад 450 км;

Вага бойової частини: 250 кг;

Наведення: багаторежимне, з використанням штучного інтелекту.

Фактично, йдеться про створення нової ракети, яка має принципово нові можливості. Для порівняння, попередня версія "‎Рути"‎ мала операційну дальність у 300 км. Вага бойовою частини становила від декількох десятків до близько 100 кг.

Від попереднього варіанта Ruta Block 2 відрізняється не лише характеристиками, а й зміненою формою корпусу, яка може сприяти підвищенню малопомітності. Нова версія отримала складне крило, що дозволяє запускати ракету з транспортно-пускового контейнера.

На думку фахівців, форма носу може вказувати на розміщення там тепловізійної головки самонаведення, яка забезпечить високу точність на кінцевому етапі польоту.

Довідка УНІАН. Компанія Destinus є приватною європейською аерокосмічною компанією, що спеціалізується на аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях. Компанію заснував у 2021 році Михайло Кокорич – російський підприємець, який відмовився від російського громадянства через незгоду з вторгненням РФ в Україну та політикою Путіна.

Нові ракети для України

Раніше УНІАН писав, що фахівці чеської компанії LPP розробили нову далекобійну крилату ракету Narwhal. Повідомлялося, що вона вже проходить випробування.

В рамках завершального етапу випробувань ракету хотіли передати нашій країні для перевірки у бойових умовах проти Росії.

Також нещодавно стало відомо про намір Британії розробити для України балістичну ракету Nightfall. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, ймовірно, йдеться про спільний українсько-британський проєкт.

Вас також можуть зацікавити новини: