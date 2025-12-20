За словами військових, передача танків з Австралії до Європи була великою логістичною вправою.

Австралія завершила передачу Україні 49 бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Зазначається, що загальна вартість танків оцінюється приблизно у $245 млн. Вони є частиною пакета допомоги Україні на понад $1,7 млрд, з яких $1,5 млрд - військова допомога. Про цей пакет оголосили ще в 2024 році.

Там стверджують, більшість танків прибула до України в липні, і багато з них вже використовуються на передовій. Останні ж 12 передали українській стороні кілька днів тому.

За словами військових, передача танків з Австралії до Європи була великою логістичною вправою. Полковник Джеймс Сміт, командир операції "Куду", сказав:

"Це величезне завдання - доставити 60-тонний танк через пів світу та переконатися, що коли ми передамо його нашим українським друзям, він буде готовий до використання".

Важливо, що танки доставляли морем із порту Джілонг протягом 55 днів, після чого ще тиждень тривала підготовка до бойового використання та дооснащення. Такий довгий строк поставки пояснюють протяжністю маршруту морем, а також підтримкою суворого режиму секретності. У процесі брали участь інженери, логісти, техніки, а також спецслужби для мінімізації ризиків під час доставки.

Військова допомога Україні від Австралії

Раніше видання АВС повідомляло, що Австралія розглядає можливість передачі Україні ударних гелікоптерів Tiger, оскільки австралійська армія відмовляється від цього типу на користь AH-64E Apache американського виробництва.

Зазначалось, що наразі уряд оцінює можливості та доцільність постачання у відповідь на український запит щодо гелікоптерів. Тиску додає розлюченість місцевої діаспори в Австралії через відмову в постачанні транспортних MRH-90 Taipan, які просто закопали в землі для утилізації.

