Він вважає, що "риторична бомба" у заяві Макрона продемонструвала його несерйозність та негативно вплинула на позицію України.

За кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправки військ в Україну начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард звернувся до своїх колег по НАТО з листом, у якому пропонувалося розглянути такий варіант.

Як пише у своїй колонці для Politico колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у листі розглядалася можливість створення коаліції для відправки військових в Україну, зокрема для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, кібероперацій та допомоги в розмінуванні.

Даалдер зазначає, що жоден військовий лідер не надіслав би такого листа без чіткої підтримки вищого політичного керівництва своєї країни. Водночас кожен із союзників чітко дав зрозуміти, що "їхня відповідь — рішуче "ні".

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"І все ж, схоже, що Париж не прислухався — або, можливо, навіть не потурбувався - оскільки Макрон публічно підняв це питання, незважаючи на чітку відповідь своїх союзників, яку повторили лідери, які зібралися в Парижі перед його прес-конференцією", - пише Даалдер, зазначаючи, що відповідь на цю публічну заяву знову ж таки – була швидкою і цілком передбачуваною - лідери НАТО публічно засудили ідею відправки європейських військ або військ Альянсу в Україну.

Екс-посол США в НАТО зазначає, що Макрон "час від часу любить кидати риторичні бомби". Кожна з цих заяв викликала здивування у владних коридорах Заходу, однак частіше за все заяви президента Франції не сприймалися як щось більше, ніж гучні слова.

"Отримання прихильності, не заплативши ціну, здається, закладено в ДНК Макрона. І в цьому сенсі його остання заява є ще одним прикладом того, як французький президент намагається набрати геополітичних балів".

"Питання про те, як найкраще допомогти Україні, залишається серйозним і важливим. І щоб на нього відповісти, Захід повинен розглянути всі варіанти, включно з тими, які раніше були виключені. Однак робити це треба тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб свідчить про брак серйозності - і підриває справу", - пише Даалдер.

Макрон не виключив можливість відправки війцськ в Україну

Після зустрічі європейських лідерів 26 лютого в Парижі президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вони обговорюють ймовірність відправки своїх військ в Україну, однак спільного рішення немає.

Цю заяву одразу категорично спростували в низці країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина.

Тим часом Макрон не став відмовлятися від своєї заяви. Він сказав журналістам, що кожне його слово на цю тему було виваженим і продуманим.

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