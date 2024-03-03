Політик пояснив, що це може спровокувати ширший конфлікт, адже відповідь на загибель бодай одного солдата НАТО буде колективною.

НАТО не готове до розміщення своїх військ в Україні. Це значно складніший процес, ніж здається декому у Європі.

Таку думку в інтерв'ю українському телемарафону озвучив спікер Сейму Польщі Шимон Головня. На його думку, такий сценарій може стати проблемою для багатьох країн-членів Альянсу.

"Я думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", – сказав він.

На думку спікера польського Сейму, навіть участь окремих країн НАТО в такій операції буде проблематичним. Він пояснив, що загибель хоча б одного солдата НАТО в Україні розглядатиметься як атака на весь Альянс. "Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО - це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", - сказав він.

Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології. Саме технологічна перевага приведе до перемоги.

"Ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", – сказав польський спікер.

Чи може Захід відправити своїх солдатів в Україну?

Нагадаємо, 26 лютого в Парижі відбулася зустріч 20 європейських лідерів. Після неї Макрон сказав, що вони обговорюють ймовірність відправки своїх військ в Україну, однак спільного рішення немає.

Заяву президента Франції категорично спростували в низці країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина.

Литва заявила, що цю ідею варто обговорити, а Канада висловила готовність відправити своїх військовослужбовців, але тільки для навчання українських бійців.

Тим часом Макрон не став відмовлятися від своєї заяви. Він сказав журналістам, що кожне його слово на цю тему було виваженим і продуманим.

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