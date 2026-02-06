Канада надасть Україні боєприпаси для ППО, що можуть збивати крилаті ракети, - Міноборони

Їх уже доставляють в Україну.

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.

Зазначається, що сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Відзначені значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Відео дня

"Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки", - йдеться у повідомленні.

Ракети для України - більше новин

Як повідомляв УНІАН, у США провели бойові випробування перспективної крилатої ракети Rusty Dagger, яка розробляється для України в межах програми ERAM. Ракета була споряджена реальною бойовою частиною та з високою точністю уразила задану ціль.

Тестування дозволило зібрати "критично важливі дані для розробки нової, економічно ефективної та далекобійної ударної системи", яка створюється за прискореним графіком.

Вас також можуть зацікавити новини: